सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड पाए व्यक्ति को किया बरी, डीएनए साक्ष्य प्रबंधन पर दिए दिशानिर्देश

Covid vaccine does not cause heart attack: कर्नाटक के मंत्री शरणप्रकाश पाटिल (Sharanprakash Patil) ने मंगलवार को कहा कि राज्य में हृदय रोगियों की मृत्यु दर अथवा हृदय संबंधी बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पाटिल ने कहा कि कर्नाटक के निष्कर्ष अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)-नई दिल्ली (AIIMS-New Delhi) के निष्कर्षों से मेल खाते हैं। पाटिल ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा कि इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड का टीका (Covid vaccine) और इन मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है।