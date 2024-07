Two independent MLAs who joined BJP lost in the by election : हिमाचल प्रदेश के 2 निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना महंगा पड़ा, क्योंकि वे शनिवार को विधानसभा उपचुनाव में अपनी-अपनी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों से हार गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी एवं कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश ठाकुर ने देहरा सीट पर भाजपा के होशियार सिंह को 9,399 मतों से हराया।