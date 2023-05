Cheetah in India : चीतों की मौत को लेकर विशेषज्ञ की चेतावनी, बोले- अभी और बुरा हो सकता है...

Z Plus Securit to Bhagwant Mann: केंद्र सरकार ने देश तथा विदेश से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को खतरे की आशंका के मद्देनजर उन्हें 'जेड-प्लस' (Z Plus) श्रेणी की सुरक्षा दी है। यहां आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 49 वर्षीय मान को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के वीआईपी सुरक्षा दस्ते द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।