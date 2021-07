नवजोत सिंह सिद्धू बने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को नवजोतसिंह सिद्धू को पार्टी की पंजाब इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। कई दिनों की अटकलों और मुख्यमंत्री के घोर विरोध के बावजूद सिद्धू को का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंह की आपत्ति के बावजूद यह फैसला लिया।

गांधी ने अगले विधानसभा चुनाव में सिद्धू की सहायता के लिए 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। पंजाब इकाई के नए कार्यकारी अध्यक्ष हैं... संगतसिंह गिलजियां, सुखविंदरसिंह डैनी, पवन गोयल, कुलजीत सिंह नागरा।

पार्टी द्वारा जारी बयान के अनुसार, ‘कांग्रेस अध्यक्ष ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।’

Hon'ble Congress President Smt. has appointed Shri as the President of the Punjab Pradesh Congress Committee with immediate effect. The party appreciates the contributions of outgoing PCC President, Shri Sunil Jakhar. pic.twitter.com/2lviyzwMuV