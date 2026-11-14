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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Saturday, 14 November 2026 (09:49 IST)

SIR में वोटर लिस्ट से कट गया नाम? CJP ने प्रभावित मतदाताओं के लिए जारी किया विशेष फॉर्म

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Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (09:49 IST)
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देशभर में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इस प्रक्रिया को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं प्रभावित मतदाताओं की मदद के लिए अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने भी मैदान संभाल लिया है। ALSO READ: गुजरात समेत 13 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी; 11 दिसंबर तक सुधार का मौका
 

CJP का विशेष अभियान

CJP ने उन मतदाताओं के लिए एक विशेष फॉर्म जारी किया है, जिनके नाम SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बिना किसी पूर्व स्पष्टीकरण या सूचना के हटा दिए गए हैं। पार्टी का कहना है कि CJP हमेशा उन लोगों की आवाज उठाती है, जो अपनी बात को सुर्खियों तक नहीं पहुंचा पाते।
 
पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए अपील की है कि यदि कोई भी नागरिक SIR प्रक्रिया से प्रभावित हुआ है और उसके मताधिकार पर असर पड़ा है, तो वह इस फॉर्म को जरूर भरे, ताकि उनकी आवाज को सही मंच तक पहुंचाया जा सके।

सीएम योगी आदित्यनाथ के गंभीर दावे

इस बीच, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR प्रक्रिया से पहले और बाद की मतदाता सूचियों का विश्लेषण करते हुए एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सीएम योगी ने दावा किया है कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जिनमें से 66 लाख नाम अकेले पंचायत की मतदाता सूची से नदारद हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया के दौरान मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदू मतदाताओं की संख्या कम हुई है।
 

देशव्यापी विरोध और INDIA ब्लॉक का रुख

दूसरी ओर, चुनाव आयोग की इस SIR प्रक्रिया के खिलाफ देशभर में विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के तमाम विपक्षी दल लगातार इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं।
 
कुल मिलाकर, SIR प्रक्रिया, मतदाताओं के नाम कटने के दावे और इस पर छिड़ी सियासी जंग ने देश के राजनीतिक तापमान को काफी बढ़ा दिया है।
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