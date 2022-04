Russia Ukraine War: विदेश मंत्री जयशंकर का 'नो नॉनसेंस' एटिट्यूड हिट, विदेशी प्रतिनिधि भी हुए मुरीद

दरअसल अमेरिका का यह बयान यूक्रेन-रूस युद्ध में भारत की तटस्थता के कारण उसकी तिलमिलाहट के तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा भी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ न जाने पर अमेरिका, यूके समेत कई पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं।

बहरहाल भारतीय विदेश मंत्री इन दिनों फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हैं। पिछले एक महीने में कई ऐसे मौके आए जब जयशंकर ने भारत का रुख रखने में कोई लाग-लपेट नहीं की और सख्त सवालों को लेकर भारतीय पक्ष को जस्टिफाई भी किया।

रूस-यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से जयशंकर भारत का पक्ष दमदारी से रख रहे हैं उससे दिल्ली के डिप्लोमेटीक गलियारों में जयशंकर का 'नो नॉनसेंस' एटिट्यूड हिट हो गया है और उनके स्टैंड की प्रशंसा अब विदेशी राजनियक भी कर रहे हैं।

Dr S Jai Shankar @DrSJaishankar in Beast Mode On a Q on India buying oil from Russia despite call for sanctions he replied: “Theres a campaign going on on this issue BUT the fact is it is Europe thats taking most of the oil & gas from Russia #SJaishankar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/pxi5Rw0szV