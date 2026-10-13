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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 13 October 2026 (08:26 IST)

राहुल गांधी की याचिका पर आज नहीं होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने निकालीं 14 बड़ी खामियां

rahul gandhi supreme court petition
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (08:26 IST)
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Mistakes in Rahul Gandhi Petition : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 14 खामियां पाई गई। याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी। ALSO READ: ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका, SIR में गड़बड़ी के आरोप, INDIA Bloc का मार्च
 

याचिका में कौन-कौन सी खामियां?

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका में कुल 14 कमियां चिह्नित की हैं। इनमें कुछ प्रतिवादियों के नामों में अंतर और निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाने का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना शामिल है। रजिस्ट्री ने मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की प्रति धुंधली होने और जमा की गई कोर्ट फीस में 220 रुपए की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया है। 
 
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को छोड़कर 9 याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे भी नहीं मिले हैं। वकालतनामा वह दस्तावेज होता है, जिसके जरिए कोई पक्षकार अपने मामले की पैरवी के लिए वकील को अधिकृत करता है।
 
इसके अलावा, याचिका के साथ पहले के एक फैसले की प्रति संलग्न नहीं की गई है। दस्तावेजों की छपाई से जुड़ी कुछ कमियां भी बताई गई हैं। कई दस्तावेजों के प्रिंट धुंधले हैं, कुछ पन्ने गायब हैं, फॉन्ट का आकार छोटा है या रंगीन कॉपियां जमा नहीं की गई है। याचिका में समानता से जुड़ा जरूरी पैराग्राफ नहीं मिला है।
 

याचिका पर कब होगी सुनवाई

बहरहाल विपक्षी नेताओं को जल्द ही सभी कागजी कार्यवाही पूरी करना होगी। इन सभी कमियों को दूर करने के बाद ही इस याचिका को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाएगा।
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