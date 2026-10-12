ECI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका, SIR में गड़बड़ी के आरोप, INDIA Bloc का मार्च

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी की ओर से अर्जी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने लीगल टीम के साथ मशविरा किया। राहुल गांधी, प्रियंका, खरगे ने एसी पहुंचकर हस्ताक्षर किए।



इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य INDIA गठबंधन के नेताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजद नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य INDIA गठबंधन के नेताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

NDIA गठबंधन के नेताओं के सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च को दिल्ली में भगवान दास रोड पर रोक दिया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकला यह मार्च सुप्रीम कोर्ट से करीब 600 मीटर पहले रोक दिया गया। हालांकि, कांग्रेस की कानूनी टीम ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। इस याचिका में राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खरगे, तेजस्वी यादव, सौगत रॉय और अखिलेश यादव भी याचिकाकर्ता हैं। इस बीच, INDIA गठबंधन के मार्च में बड़ी संख्या में लोग जुटे। विपक्षी दलों ने कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी चिंताएं उठाईं।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलने की मांग

विपक्षी दलों ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मुलाकात का समय मांगा था। राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस मुलाकात के जरिए कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को उठाना चाहते थे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे से संबंधित मामले लंबित होने और उन पर सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को देखते हुए यह फैसला लिया गया।



विपक्षी दल कई मुद्दे उठाना चाहते थे। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति की संरचना जैसे मुद्दे शामिल थे।

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, 7 हजार से अधिक प्रदर्शनकारी हिरासत में

शनिवार को दिल्ली में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान CJP नेता अभिजीत दीप्ते और चार पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 7,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के कारण जंतर-मंतर पर प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन को रोक दिया गया। जंतर-मंतर दिल्ली में निर्धारित प्रदर्शन स्थलों में से एक है, लेकिन शनिवार को यहां ज्यादातर समय सन्नाटा पसरा रहा। प्रदर्शनकारियों को वहां पहुंचने से रोकने के लिए लुटियंस दिल्ली में कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 30,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का दावा किया गया।



रविवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जंतर-मंतर की ओर नारेबाजी करते हुए मार्च कर रहे 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस बसों में ले जाते हुए देखा गया।

प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई शाम तक जारी रही। शाम 6:30 बजे के बाद भी अलग-अलग स्थानों से लोगों को हिरासत में लिए जाने की खबरें सामने आईं।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध क्यों?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग पर बढ़ती आलोचना के बीच हो रहे हैं। विवाद उस समय और बढ़ गया, जब ऐसी रिपोर्ट सामने आईं कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान कम से कम 14 बार कुछ फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी। रिपोर्टों के मुताबिक, इनमें कुछ ऐसे आदेश भी शामिल थे, जिनके बारे में कथित तौर पर कहा गया कि वे उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों के बीच अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने SIR सहित सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए हैं।