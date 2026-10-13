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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 13 October 2026 (07:59 IST)

Top News 13 October : राहुल गांधी की याचिका में 14 कमियां, 6 राज्यों को मिले नए राज्यपाल

rahul priyanka march
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (07:59 IST)
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Top News 13 October : राहुल गांधी की याचिका में 14 खामियां, राहुल के घर आज शाम 4 बजे 'चाय पर चर्चा', दिल्ली में आज भी यातायात बाधित होने की आशंका को देखते पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, 6 राज्यों में नए राज्यपाल, कर्नाटक में आरक्षण पर बड़ा फैसला। 13 अक्टूबर की बड़ी खबरें :  
 

राहुल गांधी की याचिका में 14 खामियां

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 14 खामियां पाई गई। याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी।
 

राहुल के घर 'चाय पर चर्चा'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शाम 4 बजे 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर विपक्षी सांसदों, नागरिक समाज और छात्र संगठनों को चाय के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले विपक्षी सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी।
 

दिल्ली में आज भी कई रास्तों पर डायवर्जन, एडवाइजरी जारी

दिल्ली में मंगलवार को भी कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ट्रैफिक प्रभावित होने वाले प्रमुख स्थानों में पंचकुइयां रोड, मंडी हाउस, मिंटो रोड- दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, गुरु नानक चौक, कॉपरनिक्स रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, लोधी रोड फ्लाईओवर, नीला गुंबद, पंचशील मार्ग क्रॉसिंग और भीकाजी कामा प्लेस शामिल हैं। इसके अलावा अशोक रोड, जंतर मंतर रोड, रेल भवन, जय सिंह रोड-संसद मार्ग क्रॉसिंग, पटेल चौक, आरएमएल अस्पताल और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल से जुड़े कई मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होने की संभावना है। 
 

6 राज्यों में नए राज्यपाल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल से जुड़े आदेश जारी किए हैं। ओम प्रकाश माथुर को केरलम, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु और दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं, डॉ. ढालसिंह बिसेन को उत्तराखंड, दुष्यंत गौतम को सिक्किम और डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक की राज्यपाल बनाया गया है। ALSO READ: केरलम, तमिलनाडु, ओडिशा समेत 6 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त, ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल
 

कर्नाटक में आरक्षण पर बड़ा फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2022 के राज्य कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बढ़ी हुई आरक्षण सीमा 50 फीसदी की उच्चतम सीमा का उल्लंघन करती है। 
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