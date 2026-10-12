Anurag Thakur on Rahul Gandhi: 'देश को शोर नहीं सच चाहिए', नेता प्रतिपक्ष पर BJP ने क्या लगाए आरोप

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए उन्हें ‘हवा-हवाई नेता’ बताया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी तथ्यों और तर्कों के बजाय निराधार आरोप लगाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं की छवि को कमजोर करने का प्रयास करते हैं।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी कहने के लिए नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्हें न तथ्यों की जानकारी है, न तर्कों की और न ही नियम-कायदों की समझ है। उनके मुताबिक, राहुल गांधी की राजनीति का तरीका अराजकता फैलाने, अस्थिरता पैदा करने और संवैधानिक पदों एवं संस्थाओं को नीचा दिखाने पर आधारित है।

‘राहुल गांधी की राजनीति हवा-हवाई’

भाजपा सांसद ने कहा कि देश को ऐसे नेता प्रतिपक्ष की राजनीति देखने को मिल रही है, जो उनके अनुसार अस्थिरता और अराजकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने राहुल गांधी को ‘हवा-हवाई नेता’ बताते हुए कहा कि उनकी राजनीति का पूरा पैटर्न ही हवा-हवाई है।

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार-बार अलग-अलग मुद्दों पर आरोप लगाते हैं और बाद में अदालत में माफी मांगते हैं। उन्होंने चुनावी हार का जिक्र करते हुए भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वह चुनाव आयोग, ईवीएम, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी निशाना

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चुनावी नतीजों और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाते हुए कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाने पर लेते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भाषा और आरोप लगाने के तरीके पर भी आपत्ति जताई। भाजपा सांसद ने कहा कि देश को शोर नहीं, सच चाहिए; आरोप नहीं, प्रमाण चाहिए और राजनीतिक बयानबाजी के बजाय स्पष्ट जवाब चाहिए।

अनुराग ठाकुर के इस बयान के जरिए भाजपा ने राहुल गांधी की राजनीति और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उनके बयानों पर सवाल उठाए हैं। यह बयान दोनों नेताओं और भाजपा-कांग्रेस के बीच जारी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है।