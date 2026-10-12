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Last Modified: Monday, 12 October 2026 (12:57 IST)

राहुल गांधी ने कहा- 200 सरकारी अधिकारी हमारे संपर्क में, हर गद्दार का हिसाब होगा

कहा- सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे मार्च, सरकार जितना सीईसी ज्ञानेश कुमार को बचाएगी उतना ही फंसेगी

Rahul Gandhi on cec
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (13:07 IST)
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Rahul Gandhi on Gyanesh Kumar: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के सभी नेता मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और याचिका दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने हमसे याचिका दायर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्‍य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचा रही है। सरकार गलती कर रही है। वह ज्ञानेश को जितना बचाएगी उतना ही फंसेगी। दूसरी ओर, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि वे विपक्ष के नेताओं से मिल नहीं पाएंगे। 

200 सरकारी अधिकारी हमारे संपर्क में 

राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को पुलिस से पिटवाया जा रहा है। उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। सरकार की वजह से पुलिसकर्मी परेशान हैं। मोदी सरकार के 200 अफसर हमारे टच में हैं। ED, CBI, विदेश मंत्रालय के अंदर से सभी हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको जो करना है करो... सच्चाई हमारे साथ है। उन्होंने सवाल किया कि प्रदर्शन के दौरान 20 से 30 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती क्यों की गई है? बसों और ट्रेनों को क्यों रोका जा रहा है? दिल्ली को किला बना दिया गया है।  ALSO READ: इंडिया गठबंधन के मार्च में शामिल होंगी ममता बनजी, क्या राहुल गांधी को मिलेगा CJP का साथ?

हर गद्दार का हिसाब होगा

उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल मार्च करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां याचिका दायर करेंगे। हालांकि हमें रोका जाएगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। देश की जनता इस पुलिसिया दमन और तानाशाही को देख रही है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार ज्ञानेश कुमार को बचा रही है, लेकिन वह जितना ज्ञानेश को बचाएगी उतना ही फंसेगी। नरेंद्र मोदी देश की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। उनकी आवाज को कुचल रहे हैं और महिलाओं को अपने गुंडों से पिटवा रहे हैं। लेकिन अब और नहीं - देश देख रहा है और हर गद्दार का हिसाब होगा। ALSO READ: इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट मार्च, CJI सूर्यकांत ने राहुल गांधी को मिलने से क्यों किया इनकार?

ज्ञानेश के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रहेगा

राहुल ने कहा कि गद्दार ज्ञानेश को उसके आका बचाने की लाख कोशिश कर लें, लेकिन कोई बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ज्ञानेश कुमार का क्या हाल है। वे रात को सो नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से लाखों लोगों के अधिकार छीने हैं, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार बचेंगे नहीं और मैं ये बात सीधे उन्हीं से कह रहा हूं।
 
राहुल गांधी ने कहा कि झूठ को बचाने वाले थक जाएंगे, लेकिन हम थकेंगे नहीं। जितना भी टाइम लग जाए, हम विरोध करते रहेंगे। जब तक ज्ञानेश का इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंन कहा कि प्रदर्शन के लिए लोग धैर्य बनाए रखें। संविधान की रक्षा के लिए सभी को आगे आना होगा। 
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