गुरुवार, 11 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: रायबरेली , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (23:34 IST)

Rahul Gandhi : हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, रायबरेली में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर 'वोट चोरी' के अपने आरोपों को दोहराते हुए दावा किया कि भविष्य में वह इस संबंध में और भी 'डायनेमिक एक्सप्लोसिव' (विस्फोटक) सबूत पेश करेंगे। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक के चुनाव में वोट चोरी हुई है। हमने 'ब्लैक और व्हाइट' सबूत दिए हैं। आने वाले समय में, हम और भी डायनेमिक सबूत देंगे।
कांग्रेस सांसद ने कहा कि "वोट चोर, गद्दी छोड़" का नारा अब पूरे देश में गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि हम आपको दिखाएंगे, भारत के युवाओं, सुनो, यही सच्चाई है और चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं।" गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि हम गारंटी देते हैं कि हम आपको सबूत देंगे। 
 
कांग्रेस नेता ने भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, "भाजपा नेता जो उत्तेजित हो रहे हैं, उत्तेजित मत होइए। जब हाइड्रोजन बम आएगा, तो सब कुछ साफ हो जाएगा।" राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को यहां रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की।
अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर आए गांधी ने कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में बैठक की अध्यक्षता की। अमेठी के सांसद के.एल. शर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
