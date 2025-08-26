पीएम मोदी बोले, 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी भारत में बनी EV, लिखा होगा मेड इन इंडिया

PM Modi on Make in India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) 'ई-विटारा' को झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज से 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो EV चलेगी, उसमें लिखा होगा— MADE IN INDIA!

पीएम मोदी ने कहा कि गणेश उत्सव के इस उल्लास में आज भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की ओर एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट की जाएंगी। साथ ही, आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोल मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो रही है। यह दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी एक नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों, जापान और सुज़ुकी कंपनी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि भारत की सफलता की कहानी के बीज करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मैंने मारुति सुज़ुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

PM Shri @narendramodi inaugurates production of hybrid battery electrodes at TDS Lithium-Ion Battery Plant in Gujarat. https://t.co/3Qw2elc1f4 — BJP (@BJP4India) August 26, 2025

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति है। भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल भी है। इसलिए ये हमारे हर पार्टनर के लिए विन-विन सिचवेशन बनाता है। आज सुज़ुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। यह भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत को लेकर ग्लोबल भरोसे को भी दर्शाता है।





उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया, भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए। हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कन्फ्यूजन होना चाहिए कि वे सोचें— मैं इस राज्य में जाऊं या उस राज्य में।



पीएम मोदी ने कहा कि मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं — आइए, रिफॉर्म्स की स्पर्धा करें, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसी की स्पर्धा करें, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करें। 2047 तक विकसित भारत बनाने की गति को और तेज करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

