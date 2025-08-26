मंगलवार, 26 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. US President Donald Trump reiterates claim of brokered India-Pakistan ceasefire
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन डीसी , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (00:01 IST)

भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान गिराए गए 7 जेट विमान, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- न्यूक्लियर वॉर को मैंने टलवाया

Donald Trump
भारत-पाकिस्तान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बड़े दावे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई एक समय परमाणु युद्ध के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान 7 जेट विमानों को मार गिराया गया था और हालात बेहद गंभीर थे। उन्होंने दावा किया कि अगर वे न होते तो हालात और बिगड़ जाते। 
 
कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैंने 7 युद्ध रोक दिए जो चल रहे थे, जिनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं, जो परमाणु युद्ध बनने से शायद 2 हफ़्ते दूर थे। वे हर जगह हवाई जहाज़ गिरा रहे थे। मुझे इस पर बहुत गर्व है। 
इसके अलावा उन्होंने ईरान पर की गई बमबारी को भी अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह ऑपरेशन बिल्कुल दोषरहित था, जिसमें 52 टैंकर और कई F-22 तथा B-2 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस कार्रवाई से ईरान की परमाणु ताकत को कमजोर किया और अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाया। 
यह पूछे जाने पर कि क्या रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों की मुलाकात न होने पर इसके गंभीर परिणाम होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी नहीं होता। हम देखेंगे कि अगले एक-दो हफ्तों में क्या होता है और उस समय मैं बहुत मजबूती से हस्तक्षेप करूंगा। 
टैरिफ के दबाव में रुकवाए युद्ध
डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक नीतियों पर भी जोर दिया और कहा कि उन्होंने टैरिफ की ताकत का इस्तेमाल कर कई युद्धों को रोका। ट्रंप के मुताबिक किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ टैरिफ के जरिए दुश्मन देशों को दबाव में लाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस नीति से अमेरिका को खरबों डॉलर का राजस्व मिला और इससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई। ट्रंप ने इसे अपनी रणनीति का सबसे सफल हथियार बताया। इसके जरिए उन्होंने अमेरिका को बिना सैनिकों को युद्ध में झोंके आर्थिक रूप से लाभान्वित किया। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
भगवान हनुमान पहले अंतरिक्ष यात्री थे, अनुराग ठाकुर ने छात्रों को दिया ज्ञान

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ

क्या होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आमने सामने होंगे नरेन्द्र मोदी और शहबाज शरीफ80th session of the United Nations General Assembly: भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आमना-सामना हो सकता है। दोनों ही नेता एक ही दिन इस सत्र को संबोधित करेंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था।

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात

भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बातपाकिस्तान दिल में भारत और भारत के लोगों के लिए भले ही कितनी दुश्मनी रखे, लेकिन भारत लोगों की जान की परवाह करता है। पाकिस्तान में आने वाले खतरे से भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को सूचना दी है कि तवी नदी में भीषण बाढ़ आ सकती है। इससे लिए पाकिस्तान अपने लोगों की रक्षा के लिए पहले से जरूरी कदम उठा ले।

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसान

क्या है Google Search में नया AI Mode, यूजर के लिए सर्च कैसे होगी आसानGoogle Search अपने गूगल सर्च फीचर में AI Mode लॉन्च किया है। इसके जरिए गूगल अपने यूजर्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूजर्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे। अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अपने यूजर्स को जवाब ही नहीं बल्कि सजेशन भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा।

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती

PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौतीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। CIC ने 2016 में दायर एक RTI याचिका के आधार पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से संबंधित जानकारी की जांच करने का निर्देश दिया था।

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानी

दहेज, पति का अफेयर, रीलबाजी और ब्यूटी पार्लर, ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी के मर्डर की सनसनीखेज कहानीNikki Bhati murder case of Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड में अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। इस मामले में सिर्फ दहेज ही एक कारण नहीं है। निक्की के ससुराल के लोगों को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। ब्यूटी पार्लर चलाने को लेकर भी परिवार में झगड़ा होता था।

और भी वीडियो देखें

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS से NPS में स्विच करने का बड़ा मौका, जानिए क्या है नियम व शर्तें

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, UPS से NPS में स्विच करने का बड़ा मौका, जानिए क्या है नियम व शर्तेंकेंद्र सरकार ने पेंशन (Pension) स्कीम को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में जाने का एक बार का विकल्प दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा, क्योंकि अब वे अपनी आवश्यकता और सुविधा के हिसाब से पेंशन स्कीम चुन पाएंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है : भगवंत सिंह मान

स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है : भगवंत सिंह मानपंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य और इसके लोगों की भलाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, बिजली और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में ऐतिहासिक पहलें की हैं। आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लोकहित से जुड़े इन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

Patna Atal Path : पटना में भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग, 2 नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत पर हंगामा

Patna Atal Path : पटना में भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में लगाई आग, 2 नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत पर हंगामापटना में 2 नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत के मामले ने सोमवार को उग्र रूप ले लिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने अटल पथ इलाके में जमकर बवाल किया। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस पर पथराव किया गया और गाड़ियों में आग लगा दी गई।

विधायक पूजा पाल ने फिर दोहराया, सपा के गुंडों से मेरी जान को खतरा

विधायक पूजा पाल ने फिर दोहराया, सपा के गुंडों से मेरी जान को खतराMLA Pooja Pal allegations against Samajwadi Party: समाजवादी पार्टी से निष्कासित, कौशांबी जिले के चायल की विधायक पूजा पाल ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी जान को माफियाओं और सपा द्वारा कथित रूप से संरक्षण प्राप्त गुंडों से खतरा है।

Samay Raina : समय रैना सहित 5 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जज ने कहा- यूट्‍यूब चैनल पर जनता से माफी मांगों

Samay Raina : समय रैना सहित 5 कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, जज ने कहा- यूट्‍यूब चैनल पर जनता से माफी मांगोंस्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल और अन्य को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन्हें दिव्यांगों (PwDs) और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वाले असंवेदनशील चुटकुले सुनाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इन कॉमेडियन से कहा कि वे अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिकली माफी मांगें।

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत में

iPhone जैसे फीचर्स वाला स्मार्टफोन सिर्फ 6000 रुपए से कम कीमत मेंitel ने भारत में अपना शानदार स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 6,000 रुपए से कम कीमत में आता है। स्मार्टफोन में iPhone जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं। itel Zeno सीरीज का यह लेटेस्ट फोन आईफोन की तरह ही डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। स्मार्टफोन में दमदार 5000mAh की बैटरी दी गई है। जानिए स्मार्टफोन के क्या हैं फीचर्स-

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com