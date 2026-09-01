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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Modified: नई दिल्ली , Tuesday, 1 September 2026 (09:55 IST)

7.8% विकास दर पर गदगद हुए पीएम मोदी: बोले- दुनिया संकटों में फंसी है, फिर भी तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

pm modi on india GDP growth
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (10:03 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मजबूत आर्थिक विकास दर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 7.8% की शानदार विकास दर हासिल की है, जिससे पूरा देश खुशी से भरा हुआ है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देश के नागरिकों के संकल्प और उनके मेहनती स्वभाव को दिया है। ALSO READ: LPG Price 1 September: सितंबर की शुरुआत में महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, जानें दिल्ली-मुंबई समेत 4 महानगरों में नए दाम
 

वैश्विक संकटों के बीच भारत की रफ्तार

प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया संघर्षों और संकटों से घिरी हुई है। हर तरफ युद्ध की खबरें आ रही हैं और वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई है। साल 2020 के कोविड महामारी के दौर के बाद से ही दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता की कमी बनी हुई है। इन तमाम वैश्विक बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

निराशा फैलाने वालों पर साधा निशाना

देश के भीतर का माहौल पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस दौरान कुछ लोग निराशा के अंधेरे में डूबे हुए हैं जो लगातार झूठ फैला रहे हैं और देश में निराशा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, देश इन तमाम नकारात्मकताओं से ऊपर उठकर और हर बाधा को पार करते हुए 7.8% की विकास दर हासिल करने में सफल रहा है। ALSO READ: Top News 1 September: अगस्त में 125 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती, मेसी का संन्यास
 

'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर

प्रधानमंत्री ने इस गति को भविष्य में भी लगातार बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' का बनना बेहद जरूरी है। देश की यह सामूहिक ताकत भविष्य में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत आधार तैयार करती है।
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