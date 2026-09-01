7.8% विकास दर पर गदगद हुए पीएम मोदी: बोले- दुनिया संकटों में फंसी है, फिर भी तेजी से आगे बढ़ रहा भारत

वैश्विक संकटों के बीच भारत की रफ्तार

प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा वैश्विक हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया संघर्षों और संकटों से घिरी हुई है। हर तरफ युद्ध की खबरें आ रही हैं और वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हुई है। साल 2020 के कोविड महामारी के दौर के बाद से ही दुनिया भर में आर्थिक स्थिरता की कमी बनी हुई है। इन तमाम वैश्विक बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद भारत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

7.8% growth.



Strong numbers.



Even stronger confidence. pic.twitter.com/ZVPpnAXrVU — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2026

निराशा फैलाने वालों पर साधा निशाना

'आत्मनिर्भर भारत' पर जोर

प्रधानमंत्री ने इस गति को भविष्य में भी लगातार बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' का बनना बेहद जरूरी है। देश की यह सामूहिक ताकत भविष्य में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत आधार तैयार करती है।