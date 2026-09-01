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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 1 September 2026 (08:23 IST)

LPG Price 1 September: सितंबर की शुरुआत में महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, जानें दिल्ली-मुंबई समेत 4 महानगरों में नए दाम

commercial gas cylinder price hike
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (08:23 IST)
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सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कमर्शियल LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को महंगाई का झटका लगा है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में करीब 9.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर सितंबर में भी पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। ALSO READ: Top News 1 September: अगस्त में 125 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती, मेसी का संन्यास
 

चारों महानगरों में 19 किलो LPG सिलेंडर के नए दाम

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में शहर के हिसाब से बदलाव हुआ है। दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर अब 9.50 रुपये महंगा होकर 2,747.50 रुपये का हो गया है। 31 अगस्त तक इसकी कीमत 2,738 रुपये थी। मुंबई में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,691.50 रुपये से बढ़कर 2,701 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 2,872.50 रुपये से बढ़कर 2,982 रुपये पहुंच गई है। वहीं, चेन्नई में 19 किलो वाला व्यावसायिक LPG सिलेंडर अब 2,916.50 रुपये में मिलेगा।
commercial LPG price hike


5 और 10 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी स्थिर

तेल कंपनियों ने 5 किलो और 10 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। 5 किलो वाला सामान्य ‘छोटू’ LPG सिलेंडर अभी भी 349.50 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, XTRALITE 5 किलो सिलेंडर की कीमत 339 रुपये पर बनी हुई है। हालांकि, 5 किलो के नॉन-डोमेस्टिक LPG सिलेंडर की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसकी कीमत 762 रुपये से बढ़कर अब 764 रुपये हो गई है। ALSO READ: 1 सितंबर से बदल जाएंगे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ये नियम, LPG से लेकर विदेश यात्रा तक जानें क्या बदलेगा
 

घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर

घरेलू उपभोक्ताओं को इस महीने कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें चारों महानगरों में स्थिर रखी गई हैं। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपये, मुंबई में 941.50 रुपये, कोलकाता में 968 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये में मिल रहा है।
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