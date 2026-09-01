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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 1 September 2026 (08:58 IST)

अगस्त में बारिश ने किया निराश, गर्मी ने तोड़ा 125 साल का रिकॉर्ड; सितंबर में भी कम बारिश का अनुमान

hottest august in 125 years
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (08:58 IST)
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अगस्त में देशभर में बारिश सामान्य से करीब 16 फीसदी कम दर्ज की गई। इसके चलते 1 जून से 31 अगस्त तक पूरे मानसून सीजन में बारिश की कमी बढ़कर लगभग 14 फीसदी हो गई है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सितंबर को लेकर भी राहत की उम्मीद कम कर दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस महीने देश में कुल बारिश सामान्य से कम रह सकती है। ALSO READ: Top News 1 September: अगस्त में 125 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, अन्ना हजारे अस्पताल में भर्ती, मेसी का संन्यास
 
बारिश की कमी के साथ अगस्त में तापमान ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। आईएमडी के मुताबिक, 1901 के बाद अगस्त 2026 भारत का सबसे गर्म अगस्त रहा। महीने के दौरान देश का औसत तापमान 28.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सामान्य औसत तापमान 27.34 डिग्री सेल्सियस है।
 

125 साल में सबसे गर्म रहा अगस्त

आईएमडी के महानिदेशक मौसम विज्ञान मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अगस्त 2026 में देश का औसत तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान औसत न्यूनतम तापमान भी 1901 के बाद अगस्त महीने के लिए सबसे अधिक रहा।
 
अगस्त में औसत न्यूनतम तापमान 24.36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसका सामान्य स्तर 23.68 डिग्री सेल्सियस है। यानी रात के तापमान में भी सामान्य के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली।
 
मौसम विभाग के अनुसार, अगस्त में देशभर में कुल 213.3 मिलीमीटर बारिश हुई। यह सामान्य से कम है और 2001 के बाद अगस्त महीने में दर्ज सातवीं सबसे कम बारिश है।
 

अल नीनो से सितंबर में भी बारिश पर असर

आईएमडी ने सितंबर में कम बारिश की एक प्रमुख वजह प्रशांत महासागर में बनी मजबूत अल नीनो स्थिति को बताया है। मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले महीनों में अल नीनो की स्थिति और मजबूत हो सकती है।
 
अगस्त में देश में चार कम दबाव वाले क्षेत्र बने थे और ये कुल 26 दिनों तक सक्रिय रहे। हालांकि, इनसे होने वाली बारिश का असर मुख्य रूप से गंगा के मैदानी इलाकों तक सीमित रहा। देश के दूसरे हिस्सों में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण कुल मानसूनी बारिश में कमी बनी रही। ALSO READ: LPG Price 1 September: सितंबर की शुरुआत में महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर, जानें दिल्ली-मुंबई समेत 4 महानगरों में नए दाम
 

सितंबर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान

आईएमडी के 1971-2020 के आंकड़ों के आधार पर सितंबर में सामान्य बारिश का दीर्घकालिक औसत (LPA) 167.9 मिलीमीटर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सितंबर में देश के बड़े हिस्से में बारिश सामान्य से कम रह सकती है।
 
हालांकि, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व, पूर्व, पूर्व-मध्य और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ इलाकों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके बावजूद पूरे देश के स्तर पर बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया गया है।
 

सितंबर में गर्मी से भी राहत की उम्मीद कम

बारिश के साथ तापमान को लेकर भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। देश के अधिकांश हिस्सों में सितंबर का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। इसी तरह ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रह सकता है।
 
हालांकि, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है। ALSO READ: नेपाल: विनाशकारी बाढ़ से उबरने के लिए 4-5 अरब डॉलर की दरकार
 

हिंद महासागर में फिलहाल न्यूट्रल स्थिति

आईएमडी के मुताबिक, अभी हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) की स्थिति न्यूट्रल है। मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम (MMcFS) के अनुमान के अनुसार सितंबर तक भी न्यूट्रल IOD की स्थिति बने रहने की संभावना है।
 
इस तरह सितंबर में देश को एक तरफ कम बारिश का सामना करना पड़ सकता है, वहीं अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान है। अगस्त में बारिश की कमी और रिकॉर्ड गर्मी के बाद अब सितंबर का मौसम भी चुनौतीपूर्ण रहने के संकेत दे रहा है।
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