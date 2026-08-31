Anna Hazare : अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के बॉम्बे अस्पताल के ICU में भर्ती

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के उनके पैतृक गांव रालेगण सिद्धि के पास स्थित एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत खराब होने पर उन्हें मुंबई लाया गया। मीडिया खबरों के मुताबिक अन्ना हजारे को गंभीर वायरल संक्रमण के साथ-साथ अत्यधिक डिहाइड्रेशन (Acute Dehydration) की समस्या हुई है। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज और निगरानी के लिए मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया।

ICU में डॉक्टरों की निगरानी में अन्ना हजारे

बॉम्बे हॉस्पिटल में अन्ना हजारे का इलाज डॉ. गौतम भंसाली की देखरेख में चल रहा है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के अन्ना हजारे को ICU में डॉक्टरों की करीबी निगरानी में रखा गया है। उनकी मेडिकल टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करने के लिए विस्तृत जांच कर रही है। फिलहाल डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अन्ना हजारे के स्वास्थ्य को लेकर आगे की विस्तृत जानकारी का इंतजार है।