ओवैसी ने बताया, क्यों हुआ पहलगाम आतंकी हमला?

50 tourists from Goa stranded in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गोवा के 50 से अधिक पर्यटक श्रीनगर (Srinagar) के होटलों में फंसे हुए हैं। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों (terrorists) ने 26 लोगों की हत्या कर दी जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे।