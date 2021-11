नवाब मलिक ने फोड़ा चैट बम, पूछा-काशिफ खान और समीर वानखेड़े में क्या है संबंध...

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने मंगलवार को फोड़ते हुए सवाल किया कि से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? काशिफ खान और समीर वानखेड़े के बीच क्या संबंध है?

मलिक ने आज सुबह ट्विटर पर केपी गोसावी और एक इनफारमर के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट शेयर की। इसमें काशिफ खान का जिक्र है। उन्होंने समीर वानखेड़े और काशिफ के बीच संबंधों पर फिर सवाल उठाए। साथ उन्होंने NCB से भी सवाल किया कि काशिफ खान से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है।

Re- posting the whatsapp chats between K P Gosavi and an informer for those doubting the authenticity of the same. K P Gosavi's number is visible here and open to verification, he is currently in the custody of Pune Police. pic.twitter.com/wScPGk4jiE