नवाब मलिक ने की कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग, कहा-वापस लो पद्मश्री अवार्ड

मुंबई। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री ने अभिनेत्री के आजादी वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि हम अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। केंद्र को उनसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।

Mumbai | We strongly condemn actress Kangana Ranaut's statement (India got freedom in 2014). She insulted freedom fighters. Centre must take back the Padma Shri from Kangana & arrest her: Maharashtra Minister pic.twitter.com/xTy2VPFohk

मलिक ने आगे कहा है कि ऐसा लगता है कंगना रनौत ने इस तरह का बयान देने से पहले मलाना क्रीम की भारी खुराक ली है।

"Looks like Kangana Ranaut took a heavy dose of Malana Cream (a particular variety of hashish which grows specifically in HP) before making such a statement," Maharastra Minister Nawab Malik added while reacting to actress' statement that 'India got freedom in 2014'