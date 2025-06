केंद्र सरकार के 11 साल, 33 गलतियां, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना

Russia attacks Kharkiv and other areas of Ukraine: रूस (Russian) के सुरक्षा बलों ने बीती रात यूक्रेन में व्यापक स्तर पर ड्रोन हमले किए जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूक्रेन (Ukraine) की वायुसेना ने कहा कि 85 शहीद ड्रोन और अन्य प्रकार के ड्रोन ने खारकीव शहर और दूसरे इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि वायु रक्षा प्रणाली ने 40 ड्रोन को रोक दिया।