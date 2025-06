ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय संविधान को लेकर क्या कहा CJI गवई ने?

Russia destroyed 26 US Abrams tanks in war against Ukraine: रूसी सशस्त्र बलों ने दावा किया है‍ कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए गये 31 अब्राम टैंकों में से अब तक 26 को नष्ट कर दिया है। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2023 में, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 31 एम-1 अब्राम टैंक देने की घोषणा की थी। अब्राम्स अमेरिका का मुख्य युद्धक टैंक है।