भारी बारिश से मुंबई पानी पानी, जानिए बिहार से बंगाल तक कैसा है मौसम?

Weather Update : देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। बंगाल, बिहार, झारखंड, महाराष्‍ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर है और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

मुंबई में भारी बारिश : मुंबई में भारी बारिश की वजह से सड़कें लबालब है, लोकल ट्रेन और हवाई सेवाएं पर भी इसका असर दिखाई दिया। अंधेरी, सायन, कुर्ला और गोरेगांव जैसे पश्चिमी उपनगरों में भारी जलभराव हुआ। प्रशासन ने जुहू बीच, मरीन ड्राइव, बांद्रा और मढ आइलैंड जैसे इलाकों में आवागमन रोक दिया है। मौसम विभाग ने आज भी यहां येलो अलर्ट जारी किया है।

रुद्रप्रयाग में 1600 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रात भर हुई भारी बारिश के कारण गौरीकुंड के पास केदारनाथ जाने वाले पैदल मार्ग पर बड़े-बड़े पत्थर गिरने और मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से 1,600 से अधिक चारधाम तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

कुल्लू में भूस्खलन : हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सैंज घाटी स्थित दुरीधार गांव में शनिवार को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद 11 मकानों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। स्थानीय मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों के कुछ हिस्सों में 29 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 82 लोगों की मौत हो चुकी है और 34 लापता हैं। एसईओसी ने बताया कि इस मानसून के दौरान राज्य में 42 बार अचानक बाढ़, 25 बार बादल फटने और 32 बार भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे 1,436 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।





The Depression over east Madhya Pradesh and north Chhattisgarh moved nearly westwards and weakened into a well marked low pressure area over northwest Madhya Pradesh and neighbourhood at 0530 hrs IST of today, the 27th July, 2025.

