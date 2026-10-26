खरगे के विवादित बयान पर भड़की भाजपा, देश भर में विरोध प्रदर्शन का एलान

भाजपा ने अपने सभी राज्य मुख्यालयों और विभिन्न जिला केंद्रों पर शांतिपूर्ण लेकिन कड़ा विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है। भाजपा नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री के परिवार और पद की गरिमा पर व्यक्तिगत हमला बताते हुए खरगे से बिना शर्त माफी की मांग की है।

पटना के कार्यक्रम में क्या हुआ?

कांग्रेस ने शर्म की सारी हदें पार कर दीं!

भाजपा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, कांग्रेस ने शर्म की सारी हदें पार कर दीं! पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मर्यादा तोड़ी, अब भूपेश बघेल उनके बयान का बचाव कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता पर अपमानजनक टिप्पणी करना ही कांग्रेस के संस्कार हैं?

पार्टी ने सवाल किया कि अपमानजनक भाषा को बोलने का तरीका बताकर बचाना कैसी राजनीति है? मोदी जी के दिवंगत माता-पिता के अपमान का बचाव ही कांग्रेस की मर्यादा है? क्या गांधी-नेहरू परिवार की चाटुकारिता में अब हर विवादित बयान का समर्थन जरूरी है?

भाजपा ने कहा कि राजनीतिक विरोध कीजिए, लेकिन दिवंगत माता-पिता के सम्मान को अपनी घटिया राजनीति का हथियार मत बनाइए। देश सब देख रहा है। 140 करोड़ भारतीय अपने बुजुर्गों का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे!