SIR को लेकर विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब, SC मार्च पर कहा- हमें डरा नहीं सकते

Supreme Court on Gyanesh Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने देश में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित तौर पर वोटरों के नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी 'INDIA' गठबंधन के प्रमुख नेताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दूसरी ओर, एक अन्य याचिका के जवाब में सीजेआई ने विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर कड़ी आपत्ति जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं की ओर से दायर एक संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए ECI) और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया है। इस याचिका के जरिए देशभर में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया और इसके तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है।

विपक्षी दिग्गजों ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

इस महत्वपूर्ण याचिका में राहुल गांधी के अलावा विपक्षी दलों के कई शीर्ष नेता शामिल हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, NCP-SP नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत, भाकपा महासचिव डी. राजा समेत अन्य दलों के नेता शामिल हैं।

न्यायपालिका को डरा नहीं सकते

दूसरी ओर, सीजेआई सूर्यकांत ने राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च पर कहा कि न्यायपालिका को कोई डरा-धमका नहीं सकता। इस तरह के प्रयास बेहद कमजोर हैं और इन पर कोई ध्यान नहीं देता। सीजेआई ने कहा कि हम वास्तविक दुनिया से कटकर नहीं बैठे हैं और हमें हर चीज की जानकारी है।





दरअसल, वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में राजनीतिक जुलूस निकाले जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इस अस्वीकार्य बताया। विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी कानूनी एजेंसियों को सीसीटीवी और सारा डिजीटल रिकॉर्ड संरक्षित रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर का भी रिकॉर्ड रखें।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) अभियान से जुड़ा है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस विशेष पुनरीक्षण की आड़ में बिना पारदर्शी नियमों और उचित सत्यापन के वैध मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे कई नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च भी किया था।

विपक्षी नेताओं ने इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए इसे तुरंत रोकने या इसमें सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिकाओं पर शुरुआती दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर अपना आधिकारिक पक्ष रखने का निर्देश दिया है।