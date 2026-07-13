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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (14:39 IST)

'स्पर्मागेडन' का सच : क्या सच में खत्म हो रही है पुरुषों की प्रजनन क्षमता? जानिए वैज्ञानिकों का हैरान करने वाला दावा

male fertility crisis
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (15:01 IST)
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Male Fertility Crisis Facts: क्या दुनिया सच में एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है, जहां पुरुषों की प्रजनन क्षमता (Fertility) हमेशा के लिए गंभीर संकट में पड़ जाएगी? हाल के वर्षों में सामने आए कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने इस सवाल को दुनिया भर में बहस का विषय बना दिया है। इंटरनेट पर इसे स्पर्मागेडन” (Spermaggedon) का नाम दिया जा रहा है, जिससे आम लोगों में चिंता बढ़ गई है।

कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 50 वर्षों में पुरुषों में औसत टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) का स्तर लगभग आधा रह गया है। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एकमत नहीं है। आइए जानते हैं इस विवाद और इसके पीछे के असली सच को।

क्या है 'स्पर्मागेडन' और क्यों मचा है हड़कंप?

येल विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर हगाई लेविन और उनकी टीम के एक अध्ययन के बाद यह बहस तेज हुई। इस स्टडी में दावा किया गया था कि दुनिया भर में पुरुषों के शुक्राणुओं (Sperm Count) की संख्या तेजी से घट रही है।
  • अस्तित्व का संकट: कुछ विशेषज्ञों और अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर ने भी घटती शुक्राणु संख्या को मानव जाति के लिए "अस्तित्व का संकट" बताया है।
  • टेस्टोस्टेरोन में गिरावट: रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कुछ दशकों में पुरुषों के मुख्य सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन में करीब 50% की गिरावट देखी गई है।

क्या सभी वैज्ञानिक इस दावे से सहमत हैं?

नहीं! यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एंड्रोलॉजी विशेषज्ञ प्रोफेसर एलन पेसी का कहना है कि उपलब्ध आंकड़े इतने स्पष्ट नहीं हैं कि वैश्विक स्तर पर शुक्राणुओं की संख्या में लगातार गिरावट का दावा किया जा सके। उनकी टीम के हालिया विश्लेषण के मुताबिक, शुक्राणुओं की कुल संख्या में बड़ी गिरावट के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, हालांकि शुक्राणुओं की गुणवत्ता (Quality) में कुछ कमी जरूर आई है।

इन 4 विलेन के कारण घट रही है पुरुषों की फर्टिलिटी

विशेषज्ञों का मानना है कि पुरुष प्रजनन क्षमता का सीधा संबंध उनके समग्र स्वास्थ्य (Overall Health) से है। मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है:
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भविष्य की उम्मीद: एआई (AI) और आधुनिक तकनीक

अगर संकट है, तो विज्ञान के पास इसके समाधान भी हैं। आने वाले सालों में पुरुष बांझपन के इलाज के लिए कई क्रांतिकारी तकनीकें आ रही हैं:
  • AI तकनीक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की मदद से सबसे स्वस्थ और एक्टिव शुक्राणु को चुनने की तकनीक पर काम चल रहा है।
  • माइक्रोफ्लूडिक्स: इसके जरिए बेहद सटीक और उन्नत जांच प्रणालियां विकसित की जा रही हैं।
  • लैब-ग्रोन स्पर्म: प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से शुक्राणु विकसित करने पर भी शोध जारी है।

डरने की नहीं, संभलने की है जरूरत

वैज्ञानिकों का स्पष्ट कहना है कि 'स्पर्मागेडन' जैसी अधूरी खबरों से पैनिक (घबराहट) फैलाने की जरूरत नहीं है। पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आज भी सबसे प्रभावी कदम बेहद आसान हैं:
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