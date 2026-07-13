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CBSE 10th Second Board Result 2026: जल्द जारी होने वाला है सीबीएसई 10वीं का दूसरा बोर्ड रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
CBSE Class 10th Phase 2 Result 2026 Live Updates: क्या आज खत्म होगा इंतजार? सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड रिजल्ट (Phase II) को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और छात्र इंटरनेट पर लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं— "रिजल्ट कब आएगा?"
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की गई देश की पहली 'सेकंड बोर्ड परीक्षा' (Phase 2) के परिणाम अब किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं। 15 मई से 21 मई 2026 के बीच हुई इस परीक्षा में करीब 6.68 लाख छात्र शामिल हुए थे, जो पिछले 50 दिनों से अपने फाइनल स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं।
अफवाहों से बचें : "आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें"
सोशल मीडिया और कई अनधिकृत वेबसाइटों पर परिणाम जारी होने को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें। CBSE ने अभी तक परिणाम जारी करने की सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
परिणाम घोषित होने पर सबसे पहले आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। इसलिए किसी भी अपडेट के लिए केवल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें।
इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही दिखेगा रिजल्ट:
• cbse.gov.in
• cbseresults.nic.in
• results.cbse.nic.in
सोशल मीडिया पर छाए 'रिजल्ट मीम्स' और छात्रों की एंग्जायटी
परीक्षा खत्म हुए डेढ़ महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में देरी के चलते छात्रों में उत्सुकता और चिंता (Anxiety) दोनों बढ़ रही है। एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर छात्र मजेदार मीम्स शेयर कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, "रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए हैं, बस रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट मत करना", तो कोई लिख रहा है "50 दिन हो गए, अब तो सब्र का बांध टूट रहा है"।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार है जब दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू हुई है, इसलिए कॉपियों के मूल्यांकन और 'बेस्ट मार्क्स पॉलिसी' को कंपाइल करने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है।
क्या है बेस्ट मार्क्स पॉलिसी (Better Marks Policy)?
सीबीएसई की इस नई व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र अपनी पहली बोर्ड परीक्षा (जिसका परिणाम 15 अप्रैल 2026 को आया था) के अंकों को सुधारने के लिए इस दूसरी परीक्षा में बैठा है, तो दोनों परीक्षाओं में से जिस भी परीक्षा में उसके अधिक नंबर होंगे, वही उसके फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। यानी दूसरी परीक्षा में कम नंबर आने पर भी पुराना (बेहतर) स्कोर सुरक्षित रहेगा।
ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें? (Step-by-Step Guide)
जैसे ही बोर्ड द्वारा रिजल्ट का लिंक लाइव किया जाएगा, आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:
• स्टेप 1: सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक परिणाम वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।
• स्टेप 2: होमपेज पर "Secondary School Examination (Phase II) Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।
• स्टेप 3: अब आपके एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण जैसे— Roll Number (रोल नंबर), School Number (स्कूल नंबर) और Admit Card ID दर्ज करें।
• स्टेप 4: जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
• स्टेप 5: आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
अन्य वैकल्पिक तरीके (Alternative Options)
अगर भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो आप इन तरीकों से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
1. DigiLocker App / UMANG App : अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।
2. IVRS (फोन कॉल द्वारा) : दिल्ली के छात्र 24300699 पर और देश के अन्य हिस्सों के छात्र 011-24300699 पर कॉल करके भी अपना स्कोर जान सकते हैं।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?
सीबीएसई के नियमों के अनुसार, कक्षा 10वीं के छात्रों को पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस बार बोर्ड दोनों परीक्षाओं के अंकों का मिलान करके छात्रों को एक ही 'कंबाइंड' फाइनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जारी करेगा। अंतिम अपडेट के लिए पेज को रीफ्रेश करते रहें!
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TMC पर लड़ाई हुई तेज, ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा दावा, बोले- हम हैं असली टीएमसी, कोर्ट का दिखाया आदेश
West Bengal Politics News : बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी वर्चस्व की लड़ाई के बीच ऋतब्रत बनर्जी गुट को बड़ी कानूनी राहत मिली है। खबरों के अनुसार, अलीपुर अदालत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 22 जून को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद गठित समिति ही तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई है। फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि अदालत ने उनके गुट को ही असली तृणमूल के रूप में मान्यता दी है। ऋतब्रत ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति मिलते ही उसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन विधेयकों पर रहेगी नजर, विपक्ष भी कर रहा घेरने की तैयारी
Monsoon Session of Parliament : सरकार ने संसद का मानसून सत्र सत्र शुरू होने से पहले यानी 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबरों के अनुसार, यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जहां विपक्ष नीट परीक्षा लीक और दलों को तोड़ने के मुद्दों को उठा सकता है। वहीं सरकार अपने अहम विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा।
चीन के मिसाइल परीक्षण से किन देशों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी
इसी महीने चीनी नौसेना ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक मिसाइल का परीक्षण किया। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक परमाणु पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मिसाइल दागी, जिसमें नकली हथियार (डमी वॉरहेड) लगा हुआ था। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों ने इस परीक्षण की तुरंत कड़ी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि चीन का यह परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति को अस्थिर करने वाला है। जापान ने चीन से अपने कदमों पर फिर से विचार करने के लिए कहा।
चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर तैरने लगे सैकड़ों सांप, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
China flood news : चीन के ग्वांग्शी प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। चीन के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच सांपों को लेकर भी दहशत फैल गई। दरअसल एक बांध टूटने से पानी के तेज प्रवाह में एक फार्म से करीब 900 सांपों का झुंड बाहर निकलकर भागने लगा। इन भागते सांपों का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ग्रामीणों को आगाह किया कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें।
'अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा…' मनमोहन सिंह को लेकर SY कुरैशी की नई किताब में बड़ा खुलासा
2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने 2012 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त एस. वाई कुरैशी से कहा था- मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस बात का खुलासा अब मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई कुरैशी की किताब India and I: A Hundred Memories, Not a Memoir में किया गया है। कुरैशी की यह किताब कुछ दिनों में मार्केट में आने वाली है।
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सुरमयी गीतों के साथ स्व. ओमप्रकाश शर्मा जी को दी गई भावभीनी पुष्पांजलि
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पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अहमदाबाद के भाड़ज इलाके में आयोजित एक महा-अभियान के तहत, महज एक घंटे के भीतर मियावाकी पद्धति से 3 लाख 61 हजार से अधिक पौधे लगाकर 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' (Guinness World Record) स्थापित किया गया है। लगभग 91,006 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में चलाया गया यह अभियान शहर के पर्यावरणीय विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।
मास्क पहनकर आम यात्री बने मंत्री, कंडक्टर ने छुट्टे न होने पर उतारा; ड्राइवर-कंडक्टर सस्पेंड
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
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