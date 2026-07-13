CBSE 10th Second Board Result 2026: जल्द जारी होने वाला है सीबीएसई 10वीं का दूसरा बोर्ड रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

CBSE Class 10th Phase 2 Result 2026 Live Updates: क्या आज खत्म होगा इंतजार? सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड रिजल्ट (Phase II) को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है और छात्र इंटरनेट पर लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं— "रिजल्ट कब आएगा?"

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित की गई देश की पहली 'सेकंड बोर्ड परीक्षा' (Phase 2) के परिणाम अब किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं। 15 मई से 21 मई 2026 के बीच हुई इस परीक्षा में करीब 6.68 लाख छात्र शामिल हुए थे, जो पिछले 50 दिनों से अपने फाइनल स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं।

अफवाहों से बचें : "आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें"

सोशल मीडिया और कई अनधिकृत वेबसाइटों पर परिणाम जारी होने को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें। CBSE ने अभी तक परिणाम जारी करने की सटीक तारीख और समय की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

परिणाम घोषित होने पर सबसे पहले आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। इसलिए किसी भी अपडेट के लिए केवल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही भरोसा करें।

इन आधिकारिक वेबसाइट्स पर ही दिखेगा रिजल्ट:

• cbse.gov.in

• cbseresults.nic.in

• results.cbse.nic.in

सोशल मीडिया पर छाए 'रिजल्ट मीम्स' और छात्रों की एंग्जायटी

परीक्षा खत्म हुए डेढ़ महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में देरी के चलते छात्रों में उत्सुकता और चिंता (Anxiety) दोनों बढ़ रही है। एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर छात्र मजेदार मीम्स शेयर कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कोई लिख रहा है, "रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए हैं, बस रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट मत करना", तो कोई लिख रहा है "50 दिन हो गए, अब तो सब्र का बांध टूट रहा है"।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार है जब दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली लागू हुई है, इसलिए कॉपियों के मूल्यांकन और 'बेस्ट मार्क्स पॉलिसी' को कंपाइल करने में थोड़ा अतिरिक्त समय लग रहा है।

क्या है बेस्ट मार्क्स पॉलिसी (Better Marks Policy)?

सीबीएसई की इस नई व्यवस्था के तहत यदि कोई छात्र अपनी पहली बोर्ड परीक्षा (जिसका परिणाम 15 अप्रैल 2026 को आया था) के अंकों को सुधारने के लिए इस दूसरी परीक्षा में बैठा है, तो दोनों परीक्षाओं में से जिस भी परीक्षा में उसके अधिक नंबर होंगे, वही उसके फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। यानी दूसरी परीक्षा में कम नंबर आने पर भी पुराना (बेहतर) स्कोर सुरक्षित रहेगा।

ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें? (Step-by-Step Guide)

जैसे ही बोर्ड द्वारा रिजल्ट का लिंक लाइव किया जाएगा, आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

• स्टेप 1: सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक परिणाम वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाएं।

• स्टेप 2: होमपेज पर "Secondary School Examination (Phase II) Result 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

• स्टेप 3: अब आपके एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण जैसे— Roll Number (रोल नंबर), School Number (स्कूल नंबर) और Admit Card ID दर्ज करें।

• स्टेप 4: जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।

• स्टेप 5: आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

अन्य वैकल्पिक तरीके (Alternative Options)

अगर भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो जाती है, तो आप इन तरीकों से भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

1. DigiLocker App / UMANG App : अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।

2. IVRS (फोन कॉल द्वारा) : दिल्ली के छात्र 24300699 पर और देश के अन्य हिस्सों के छात्र 011-24300699 पर कॉल करके भी अपना स्कोर जान सकते हैं।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

सीबीएसई के नियमों के अनुसार, कक्षा 10वीं के छात्रों को पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस बार बोर्ड दोनों परीक्षाओं के अंकों का मिलान करके छात्रों को एक ही 'कंबाइंड' फाइनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जारी करेगा। अंतिम अपडेट के लिए पेज को रीफ्रेश करते रहें!