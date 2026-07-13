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COVID-19 India: कुमार सानू के बेटे जान कोरोना संक्रमित, यूपी-आंध्र समेत कई राज्यों में बढ़े केस
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। मशहूर सिंगर कुमार सानू के बेटे जान को कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ALSO READ: 'अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा…' मनमोहन सिंह को लेकर SY कुरैशी की नई किताब में बड़ा खुलासा
सिंगर जान कोरोना की चपेट में
फेमस सिंगर कुमार सानू के बेटे और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट जान कुमार को कोविड19 की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जान ने एक तस्वीर शेयर की और हेल्थ अपडेट शेयर किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'चीन से आया मेरा दोस्त… कोविड को सलाम करो।' जान ने अस्पताल में भर्ती होने और अपने कपड़ों पर भी चुटकी ली। उन्होंने लिखा, 'आज का लुक – मेरे पसंदीदा डिजाइनर कोकिलाबेन अस्पताल का है। यहां मैं वुहान वाले कोविड की वजह से एडमिट हुआ हूं।'
यूपी में भी मिला कोरोना मरीज
उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का एक मामला सामने आया है। 27 वर्षीय युवक को सांस लेने में तकलीफ के बाद वाराणसी के बीएचयू में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, हर माह 1 या 2 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। ALSO READ: मास्क पहनकर आम यात्री बने मंत्री, कंडक्टर ने छुट्टे न होने पर उतारा; ड्राइवर-कंडक्टर सस्पेंड
आंध्र में कोरोना के 8 एक्टिव केसेस
हाल ही में आंध्र प्रदेश से भी कोरोना वायरस के नए मामलों की जानकारी सामने आई है। यहां 8 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। वहीं, 2 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर हैं।
गौरतलब है कि कोरोना का सबसे पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में आया था। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोविड-19 का पहला मरीज मिला था। अभी तक कोरोना वायरस के हजारों वैरिएंट सामने आ चुके हैं। इनमें से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन आदि सभी वैरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने स्पेशल कैटिगरी में रखा है।
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TMC पर लड़ाई हुई तेज, ऋतब्रत बनर्जी का बड़ा दावा, बोले- हम हैं असली टीएमसी, कोर्ट का दिखाया आदेश
West Bengal Politics News : बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी वर्चस्व की लड़ाई के बीच ऋतब्रत बनर्जी गुट को बड़ी कानूनी राहत मिली है। खबरों के अनुसार, अलीपुर अदालत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि 22 जून को राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक के बाद गठित समिति ही तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई है। फैसले के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने रविवार को दावा किया कि अदालत ने उनके गुट को ही असली तृणमूल के रूप में मान्यता दी है। ऋतब्रत ने कहा कि अदालत के आदेश की प्रति मिलते ही उसे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, इन विधेयकों पर रहेगी नजर, विपक्ष भी कर रहा घेरने की तैयारी
Monsoon Session of Parliament : सरकार ने संसद का मानसून सत्र सत्र शुरू होने से पहले यानी 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खबरों के अनुसार, यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी। इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जहां विपक्ष नीट परीक्षा लीक और दलों को तोड़ने के मुद्दों को उठा सकता है। वहीं सरकार अपने अहम विधेयक पास कराने की कोशिश करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा।
चीन के मिसाइल परीक्षण से किन देशों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ी
इसी महीने चीनी नौसेना ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक मिसाइल का परीक्षण किया। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक परमाणु पनडुब्बी ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मिसाइल दागी, जिसमें नकली हथियार (डमी वॉरहेड) लगा हुआ था। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों ने इस परीक्षण की तुरंत कड़ी आलोचना की। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि चीन का यह परीक्षण क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति को अस्थिर करने वाला है। जापान ने चीन से अपने कदमों पर फिर से विचार करने के लिए कहा।
चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, सड़कों पर तैरने लगे सैकड़ों सांप, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
China flood news : चीन के ग्वांग्शी प्रांत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गई। चीन के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस बीच सांपों को लेकर भी दहशत फैल गई। दरअसल एक बांध टूटने से पानी के तेज प्रवाह में एक फार्म से करीब 900 सांपों का झुंड बाहर निकलकर भागने लगा। इन भागते सांपों का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ग्रामीणों को आगाह किया कि अगर उन्हें अपने घरों में कोई सांप मिले तो वे उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें।
उत्तराखंड और हिमाचल मे भारी बारिश की चेतावनी, तटीय आंध्रप्रदेश में हीटवेव की आशंका
weather update: भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून इस समय बेहद अजीब और असमान व्यवहार कर रहा है। वर्तमान में पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्य भारी से अत्यंत भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हैं, जबकि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून की भारी कमी बनी हुई है। दूसरी ओर, मौसम विभाग उत्तराखंड और हिमाचल मे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
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दतिया उपचुनाव: भाजपा-कांग्रेस के सामने भीतरघात रोकने की बड़ी चुनौती, डैमेजट कंट्रोल में जुटे सियासी दिग्गज
दतिया विधानसभा उपचुनाव में इस बार मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि दोनों दलों के लिए अपने-अपने असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधना भी सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दतिया उपचुनाव ने दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद भाजपा ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है। टिकट वितरण के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों में खुलकर अंसतोष की सुर सुनाई दे रहे है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल पूरी ताकत से साथ डैमेज कंट्रोल में जुट गए है।
7,100mAh बैटरी, Snapdragon 8 Gen 5 और 144Hz डिस्प्ले Motorola Edge 70 Max लॉन्च से पहले सामने आए बड़े फीचर्स
Motorola ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Max की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 15 जुलाई दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। लॉन्च के तुरंत बाद यह डिवाइस Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। लॉन्च से पहले ही कंपनी ने फोन के कई अहम फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि Motorola इस बार प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है।
25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश
OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा
OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।