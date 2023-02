Madras High Court: गौरी को शपथ लेने से रोकने संबंधी याचिका पर सुनवाई में हुआ आश्चर्यजनक फेरबदल

how to use chat gpt : सॉफ्टवेयर हैजेनेरेटिव प्रेट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर (Generative Pretrained Transformer) इन दिनों चर्चाओं में है। इसे आप एक आधुनिक एनएमस (Neural network based machine learning model) भी कह सकते हैं। यह गूगल की तरह हमें दुनिया की तमाम चीजों और विषयों के बारे में बता देता है। सवालों के बारे में बहुत साफ और सटीक शब्दों में जवाब भी देता है। इसे गूगल सर्च का ही एक ऑप्शन माना जा रहा है।