live : केजरीवाल शाम 4.30 बजे देंगे इस्तीफा, कौन होगा दिल्ली का नया CM?

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुझे लगता है कि वह करीब 145 दिनों तक लॉकअप में रहे थे…उन्होंने पहले या उन 145 दिनों के दौरान इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर आपको इस्तीफा देना है, तो दे दीजिए…यह दावा मत कीजिए कि आप कुछ खास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों के मुताबिक, वह अपने ऑफिस नहीं जा सकते या किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते।

#WATCH | Washington, DC: On Delhi CM Arvind Kejriwal's resignation statement, Union Minister Hardeep Singh Puri says, "...I think he was locked up for around 145 days...why didn't he resign earlier or during those 145 days? If you want to resign, do it...don't claim that you are… pic.twitter.com/CC3WAOtRA9