J&K Election : जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, जनता से किए कई वादे...

Out of 908 candidates in Jammu and Kashmir 40 Percent are independent : जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे 908 उम्मीदवारों में से 40 फीसदी से ज्यादा निर्दलीय हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर प्रत्याशियों को भाजपा ने वोटों के बंटवारे के इरादे से खड़ा किया है। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या को लेकर नेकां, कंग्रेस और पीडीपी ने आरोप लगाया कि इन्हें ‘दिल्ली’ से समर्थन मिल रहा है।