There will be a holiday in government offices on the day of voting in Odisha : ओडिशा सरकार ने राज्य की 28 लोकसभा और 147 विधानसभा सीट पर 4 चरणों में होने वाले मतदान के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है, ताकि सभी कर्मचारी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। राज्य में 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा।