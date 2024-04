Weather Updates: IMD ने दी भीषण गर्मी की चेतावनी, चिलचिलाती धूप के लिए रहें तैयार

Girl student who pretended to be kidnapped found in Indore: विदेश यात्रा के वास्ते 30 लाख रुपए जुटाने की साजिश के तहत कोटा से खुद को अगवा किए जाने का कथित नाटक करने वाली 21 वर्षीय युवती (girl) और उसके दोस्त को पुलिस ने मंगलवार को इंदौर (Indore) में ढूंढ निकाला। ये दोनों पखवाड़े भर से गायब थे और मध्यप्रदेश व पड़ोसी राजस्थान की पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। मध्यप्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।