भूकंप से थर्राया ताइवान, 1 लाख घरों की बिजली गुल, जापान में सुनामी का अलर्ट

Taiwan earthquake : ताइवान के तटीय क्षेत्र में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। भूकंप से ताइवान की राजधानी ताइपे थर्रा गया। कई इमारतें ध्वस्त हो गई। करीब 1 लाख घरों में बिजली गुल हो गई।





भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र हुलिएन काउंटी हॉल से 25.0 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर में 15.5 किलोमीटर की गहराई था।

Visuals of a Swimming Pool when the 7.4 earthquake hit Taiwan. #earthquake #Taiwan #Tsunami pic.twitter.com/YsBgfO9e2g

भूकंप के बाद ताइवान, जापान और फिलीपींस के द्वीपों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, जापान के दक्षिण-पश्चिमी तट के बड़े क्षेत्रों में 3 मीटर तक की सुनामी लहरें पहुंचने की आशंका जताई है। एजेंसी ने लोगों से एक हफ्ते तक सतर्क रहने को कहा है।

ताइवान के अग्निशमन विभाग के अनुसार, द्वीप के पूर्वी तट पर 7.4 तीव्रता के भूकंप के बाद अब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 50 से अधिक घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनसे भूकंप की भयावहता का पता चलता है।

BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl