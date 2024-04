फर्जी खबरों के विरुद्ध चुनाव आयोग का बड़ा कैंपेन क्या है कल्पना बनाम सच्चाई रजिस्टर

Election Commission's big campaign against fake news : चुनाव आयोग (Election Commission) ने नई लोकसभा (Lok Sabha) चुनने के लिए इस समय जारी प्रक्रिया में फर्जी खबरों (fake news) और सूचनाओं से निपटने के लिए मंगलवार को 'कल्पना बनाम सच्चाई रजिस्टर' (Imagination vs Fact Register) नाम से एक नया सार्वजनिक ऑनलाइन रजिस्टर शुरू किया है।





नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा : इस रजिस्टर को अद्यतन फैक्ट-चेक (त्थ्यों की जांच) में उजागर नकली सूचनाओं और आयोग द्वारा चुनाव संबंधी विषयों में समय-समय पर जारी की जाने वाली सामान्य प्रश्नोत्तरी (एफएक्यू) को शामिल करने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए आयोग द्वारा किए जा रहे उपायों का हिस्सा है।





चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने की कोशिश : मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने साथी दोनों चुनाव आयुक्तों- ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ निर्वाचन सदन में आयोजित एक समारोह में चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर इस रजिस्टर का उद्घाटन किया। आयोग ने कहा है कि 'कल्पना बनाम सच्चाई रजिस्टर' की शुरुआत चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए आयोग के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कोशिश है।(एजेंसियां)

Edited by: Ravindra Gupta