केजरीवाल के जरिए AAP ने की मनी लॉन्ड्रिंग, ED ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, इन बातों का जिक्र

Congress appeals to EC to take action against BJP: कांग्रेस (Congress) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर लोकसभा चुनाव में 'दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक' विज्ञापन देने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को निर्वाचन आयोग (EC) का रुख किया और इन पर रोक लगाने की मांग की। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में 5 सूत्री ज्ञापन आयोग को सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य गुरदीप सप्पल शामिल थे।