Petrol-Diesel Prices: क्रूड ऑइल में बड़ी गिरावट के बावजूद भावों में हल्की तेजी, जानें पेट्रोल डीजल के ताजा दाम

who will be the next Chief Minister of Delhi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पद से इस्तीफा देने की अप्रत्याशित घोषणा के बाद उनके संभावित स्थानापन्न के रूप में उनकी पत्नी सुनीता और उनके मंत्रियों आतिशी तथा गोपाल राय के नामों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वे 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली में समय पूर्व चुनाव कराने की मांग करेंगे।