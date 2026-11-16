  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. kulgam-encounter-let-commander-mohammad-latif-bhat-killed-pathankot-alert
Written By सुरेश एस डुग्गर सुरेश एस डुग्गर
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :जम्मू , Monday, 16 November 2026 (15:06 IST)

कुलगाम मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, कश्मीर का आखिरी सक्रिय स्थानीय कमांडर लतीफ भट भी मारा गया

security forces in jammu kashmir
Written By: सुरेश एस डुग्गर
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (15:06 IST)
google-news
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के लारू इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में संगठन का स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट भी शामिल है, जिसे कश्मीर घाटी में सक्रिय आखिरी स्थानीय आतंकवादी बताया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान में यह सफलता हासिल की।
 
पुलिस के अनुसार, लतीफ भट कुलगाम के ख्रेवान चडर का रहने वाला था और उसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी। उसके सिर पर सूचना देने के लिए 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस उसे दक्षिण कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में शामिल मान रही थी। इनमें 22 जुलाई को अनंतनाग में पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या और 31 जुलाई को कुलगाम के केलम इलाके में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या शामिल थी।
 
याद रहे सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक संदीप खिरवार ने अभियान जारी रहने और आतंकियों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण सुराग मिलने की बात कही थी।
 
इस बीच, पिछले कुछ दिनों में कुलगाम जिले के कई इलाकों में कासो (घेराबंदी और तलाशी अभियान) का दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा बल आतंकवादी को खोजने के अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं।
 
पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक सुजीत कुमार, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, रविवार को कुलगाम पहुंचे ताकि वे खुद वहां चल रहे आतंकवाद-विरोधी अभियान की निगरानी कर सकें।
 
गौरतलब है कि 11 नवंबर को नोवपोरा अखरान में हुए एक आतंकवादी हमले में केरिपुब के तीन जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है।
 

पठानकोट में बंदूक की नोक पर एक्‍सयूवी लूटी

पंजाब के सीमावर्ती शहर पठानकोट में हथियारबंद संदिग्धों द्वारा बंदूक की नोक पर महिंद्रा एक्‍सयूवी 500 कार लूटकर फरार होने की घटना के बाद जम्मू संभाग में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आशंका जताई जा रही है कि लूटी गई गाड़ी का इस्तेमाल किसी आतंकी वारदात में किया जा सकता है। इसके मद्देनजर जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पंजाब के साथ लगती अंतरराज्यीय सीमा और कठुआ, सांबा तथा जम्मू के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
 
लेखक के बारे में
सुरेश एस डुग्गर
सुरेश डुग्गर वेबदुनिया के लिए जम्मू कश्मीर से समाचार संकलन के लिए अधिकृत हैं। वे तीन दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भारत समिट में लगे नारे पर इटली में छिड़ी बहस, मेलोनी के गठबंधन की नेता ने किया भारत सरकार का बचाव

भाजपा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले- 2027 में हो जाएगा सफाया, आगरा में किया चुनावी शंखनाद

भाजपा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले- 2027 में हो जाएगा सफाया, आगरा में किया चुनावी शंखनादAkhilesh Yadav's big claim regarding BJP : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बदायूं, औरेया, कानपुर देहात और कानपुर नगर में भाजपा चुनाव हारेगी। जनता इनकी सरकार से निराश हुई है। उन्होंने कहा कि अब लड़ाई 80-20 की नहीं, बल्कि 95-5 प्रतिशत की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग हमारे पीडीए की परिभाषा बार-बार बदलते रहते हैं। जनसमर्थन देखकर मैं कह सकता हूं कि पीडीए का 'डी' जो दलित था, अब वह दमदार दलित हो गया है।

स्पैम कॉल पर TRAI का बड़ा एक्शन, अब अनचाही कॉल करने वालों की खैर नहीं, लागू किए नए नियम

स्पैम कॉल पर TRAI का बड़ा एक्शन, अब अनचाही कॉल करने वालों की खैर नहीं, लागू किए नए नियमTRAI's big action against spam calls: मोबाइल फोन पर आने वाली अनचाही कॉल आजकल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। कभी बैंक से लोन दिलाने के नाम पर फोन आता है तो कभी क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और दूसरे उत्पादों के प्रचार के लिए बार-बार कॉल किए जाते हैं। कई बार तो दिनभर में इतनी स्पैम कॉल आती हैं कि जरूरी फोन भी मिस हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI (ट्राई) ने बड़ा एक्‍शन लिया है। ट्राई ने स्पैम कॉल के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नियमों को सख्त किया है।

EMI नहीं चुका पाने पर गुंडों से गाड़ी नहीं उठवा सकती फाइनेंस कंपनी, Allahabad High Court का सख्त आदेश

EMI नहीं चुका पाने पर गुंडों से गाड़ी नहीं उठवा सकती फाइनेंस कंपनी, Allahabad High Court का सख्त आदेशइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में यह टिप्‍पणी कि है कि ईएमआई यानी किश्‍त नहीं चुका पाने की स्‍थिति में फाइनेंस कंपनी उपभोक्‍ता के साथ जबरदस्‍ती नहीं कर सकती और न ही गुंडों की मदद से रिकवरी के लिए वाहन उठवाने जैसी हरकत को अंजाम दे सकती है।

जब PM मोदी ने खरीदा कर्नाटक के मुख्यमंत्री का मेट्रो टिकट, डीके शिवकुमार ने सुनाया मजेदार किस्‍सा...

जब PM मोदी ने खरीदा कर्नाटक के मुख्यमंत्री का मेट्रो टिकट, डीके शिवकुमार ने सुनाया मजेदार किस्‍सा...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की नई पिंक लाइन में सफर के दौरान एक ऐसा दिलचस्प वाकया हुआ, जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान शुक्रवार के मेट्रो सफर का यह किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेट्रो में यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने मजाक में कहा कि उनके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।

भगोड़े ललित मोदी को मिली ब्रिटिश नागरिकता, कहा, मुझे गर्व है, क्‍यों भारत से भागे थे मोदी?

भगोड़े ललित मोदी को मिली ब्रिटिश नागरिकता, कहा, मुझे गर्व है, क्‍यों भारत से भागे थे मोदी?पूर्व IPL चेयरमैन और भगोड़े ललित मोदी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके ये घोषणा की है कि वह ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रिटिश नागरिक होने पर गर्व है।

जनजातीय गौरव दिवस: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, दी 357.71 करोड़ के 82 कार्यों की सौगात

जनजातीय गौरव दिवस: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, दी 357.71 करोड़ के 82 कार्यों की सौगातमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को शहडोल के ब्यौहारी में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव सप्ताह अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से पुष्प वर्षा कर कार्यक्रम में सम्मिलित जनजातीय समाज के प्रतिभागियों और जनता का अभिनंदन किया। उन्होंने जनजातीय समाज के पारंपरिक रीति-रिवाजों से पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर 357.71 के 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई घोषणाएं भी कीं।

दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन रद्द, अब भोपाल में होगा शक्ति प्रदर्शन, हर विधानसभा से 1000 कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्य

दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन रद्द, अब भोपाल में होगा शक्ति प्रदर्शन, हर विधानसभा से 1000 कार्यकर्ता जुटाने का लक्ष्यकांग्रेस ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर दिल्ली में प्रस्तावित बड़े विरोध प्रदर्शन की रणनीति में बदलाव किया है। अब पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन करने के बजाय देशभर की राज्यों की राजधानियों में संविधान रक्षा मार्च आयोजित करेगी। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए 26 नवंबर को भोपाल में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं।

कुलगाम मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, कश्मीर का आखिरी सक्रिय स्थानीय कमांडर लतीफ भट भी मारा गया

कुलगाम मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, कश्मीर का आखिरी सक्रिय स्थानीय कमांडर लतीफ भट भी मारा गयादक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के लारू इलाके में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में संगठन का स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट भी शामिल है, जिसे कश्मीर घाटी में सक्रिय आखिरी स्थानीय आतंकवादी बताया जा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने संयुक्त अभियान में यह सफलता हासिल की।

भारत समिट में लगे नारे पर इटली में छिड़ी बहस, मेलोनी के गठबंधन की नेता ने किया भारत सरकार का बचाव

भारत समिट में लगे नारे पर इटली में छिड़ी बहस, मेलोनी के गठबंधन की नेता ने किया भारत सरकार का बचावVote Chori Controversy in India: हैदराबाद में आयोजित 'भारत समिट' के दौरान इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक द्वारा भारतीय चुनावी प्रक्रिया पर की गई टिप्पणी और विपक्ष के नारे को दोहराने के बाद यह विवाद अब इटली की राजनीति तक पहुंच गया है। इस मामले पर इटली में जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल 'फोर्जा इटालिया' की नेता डेबोरा बर्गामिनी ने भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों और स्वतंत्र न्यायपालिका का बचाव करते हुए कहा कि करोड़ों मतदाताओं वाले देश को यूरोप की ओर से लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना गलत है।

आदिवासी गौरव दिवस पर भव्य आयोजन, CM पटेल ने 3.5 करोड़ के अत्याधुनिक फायर टेंडर का किया लोकार्पण

आदिवासी गौरव दिवस पर भव्य आयोजन, CM पटेल ने 3.5 करोड़ के अत्याधुनिक फायर टेंडर का किया लोकार्पणगुजरात के छोटाउदेपुर में राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस 2026 का उत्सव अत्यंत उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उपस्थित रहकर आदिवासी संस्कृति और गौरव की सराहना की तथा पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

Xiaomi 18 Pro Series : Xiaomi का बड़ा धमाका, 17 नवंबर को लॉन्च होंगे 7 नए प्रोडक्ट, जानिए क्या होगा खास

Xiaomi 18 Pro Series : Xiaomi का बड़ा धमाका, 17 नवंबर को लॉन्च होंगे 7 नए प्रोडक्ट, जानिए क्या होगा खासचीनी टेक कंपनी Xiaomi अपने ग्लोबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है। कंपनी 17 नवंबर 2026 को Xiaomi 18 Pro सीरीज के साथ कई नए डिवाइस लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्च इवेंट में स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड, वायरलेस ईयरबड्स और स्मार्ट होम अप्लायंसेज पेश किए जाएंगे। इनमें Xiaomi Watch S5 41mm, Smart Band 11 और Xiaomi Clip TWS के साथ Mijia के तीन घरेलू उपकरण और एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर शामिल हैं।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।