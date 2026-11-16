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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Monday, 16 November 2026 (09:56 IST)

महज 3 हफ्ते में तीसरा चक्रवात! बंगाल की खाड़ी में कहर बरपाने आ रहा ‘अक्वान’, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Cyclone Akvan alert
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (09:56 IST)
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Cyclone Akvan News: भारत के पूर्वी तट पर मौसम ने एक बार फिर खतरनाक रुख ले लिया है। बंगाल की खाड़ी में बना एक नया डिप्रेशन तेजी से शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की तैयारी में है। पिछले महज तीन हफ्तों के भीतर इस क्षेत्र में बनने वाला यह तीसरा चक्रवात है, जिसे ‘अक्वान’ (Akvan) नाम दिया गया है। मौसम विभाग (IMD) की कड़ी चेतावनियों के बीच कई राज्यों में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
 

क्या है ‘अक्वान’ नाम का मतलब?

इस चक्रवाती तूफान का नाम ईरान द्वारा सुझाया गया है। फारसी और स्थानीय संदर्भों में ‘अक्वान’ का अर्थ ‘बुरी मानसिकता’ या ‘दुष्ट मन’ होता है। अपने नाम के अनुरूप ही यह तूफान समुद्र में भारी उथल-पुथल मचाने और तटीय इलाकों में तबाही लाने की क्षमता रखता है।

तूफान पर मौसम विभाग का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले 06 घंटों के दौरान 08 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और आज, 16 नवंबर, 2026 को सुबह 05:30 बजे भारतीय समयानुसार उसी क्षेत्र में, अक्षांश 11.0° उत्तर और देशान्तर 86.5° पूर्व के पास केंद्रित था।
 
यह त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से लगभग 630 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, श्री विजयपुरम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) से 680 किमी पश्चिम, चेन्नई (तमिलनाडु) से 720 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 820 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 940 किमी दक्षिण में स्थित है।
 
इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ते रहने, 16 नवंबर की शाम को दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में और 17 नवंबर, 2026 की शाम को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में और अधिक तीव्र होने की बहुत संभावना है।
 
इसके बाद, इसके और अधिक तीव्र होने तथा उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 19 नवंबर 2026 की रात के आसपास एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने की संभावना है।
 

किन राज्यों पर होगा सबसे ज्यादा असर?

अक्वान का प्रभाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत के कई तटीय हिस्से इसकी चपेट में आ सकते हैं। ओडिशा सरकार ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। दक्षिणी और तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तूफान के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के कारण यहां तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा खतरा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश की पूरी संभावना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
 

प्रशासन ने संभाला मोर्चा: ओडिशा में युद्ध स्तर पर तैयारियां

तूफान के संभावित खतरे को भांपते हुए ओडिशा सरकार ने पहले ही कमर कस ली है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने जानकारी दी है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। किसी भी आपदा से तुरंत निपटने के लिए NDRF, ODRAF (ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल) और अग्निशमन सेवाओं की टीमों को मैदान में तैनात कर दिया गया है।
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