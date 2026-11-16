महज 3 हफ्ते में तीसरा चक्रवात! बंगाल की खाड़ी में कहर बरपाने आ रहा ‘अक्वान’, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

Cyclone Akvan News: भारत के पूर्वी तट पर मौसम ने एक बार फिर खतरनाक रुख ले लिया है। बंगाल की खाड़ी में बना एक नया डिप्रेशन तेजी से शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की तैयारी में है। पिछले महज तीन हफ्तों के भीतर इस क्षेत्र में बनने वाला यह तीसरा चक्रवात है, जिसे ‘अक्वान’ (Akvan) नाम दिया गया है। मौसम विभाग (IMD) की कड़ी चेतावनियों के बीच कई राज्यों में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

क्या है ‘अक्वान’ नाम का मतलब?

इस चक्रवाती तूफान का नाम ईरान द्वारा सुझाया गया है। फारसी और स्थानीय संदर्भों में ‘अक्वान’ का अर्थ ‘बुरी मानसिकता’ या ‘दुष्ट मन’ होता है। अपने नाम के अनुरूप ही यह तूफान समुद्र में भारी उथल-पुथल मचाने और तटीय इलाकों में तबाही लाने की क्षमता रखता है।

Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal [Pre Cyclone Watch for Andhra Pradesh & adjoining South Odisha coast Yellow Message] The Deep Depression over Southeast & adjoining Southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 08 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 16th November, 2026 over the same region, near Latitude 11.0°N and Longitude 86.5°E, about 630 km east-northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 680km west of Sri Vijaya Puram (Andaman & Nicobar Islands), 720 km east-southeast of Chennai (Tamil Nadu), 820 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh) and 940 km south of Gopalpur (Odisha). It is very likely to continue to move north-northwestwards, intensify further into a Cyclonic Storm over the central parts of south & adjoining westcentral Bay of Bengal in the evening of 16th November and into a Severe Cyclonic Storm over westcentral Bay of Bengal in the evening of 17th November, 2026. Thereafter, it is likely to intensify further and move northwestwards and reach over westcentral Bay of Bengal near Andhra Pradesh coast around night of 19th November 2026 as a very severe cyclonic storm. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 16, 2026

तूफान पर मौसम विभाग का अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले 06 घंटों के दौरान 08 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और आज, 16 नवंबर, 2026 को सुबह 05:30 बजे भारतीय समयानुसार उसी क्षेत्र में, अक्षांश 11.0° उत्तर और देशान्तर 86.5° पूर्व के पास केंद्रित था।

यह त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से लगभग 630 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, श्री विजयपुरम (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) से 680 किमी पश्चिम, चेन्नई (तमिलनाडु) से 720 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 820 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व और गोपालपुर (ओडिशा) से 940 किमी दक्षिण में स्थित है।

इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ते रहने, 16 नवंबर की शाम को दक्षिण और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में और 17 नवंबर, 2026 की शाम को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में और अधिक तीव्र होने की बहुत संभावना है।

इसके बाद, इसके और अधिक तीव्र होने तथा उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 19 नवंबर 2026 की रात के आसपास एक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने की संभावना है।

किन राज्यों पर होगा सबसे ज्यादा असर?

अक्वान का प्रभाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वी भारत के कई तटीय हिस्से इसकी चपेट में आ सकते हैं। ओडिशा सरकार ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। दक्षिणी और तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तूफान के आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने के कारण यहां तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा खतरा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश की पूरी संभावना है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

प्रशासन ने संभाला मोर्चा: ओडिशा में युद्ध स्तर पर तैयारियां

तूफान के संभावित खतरे को भांपते हुए ओडिशा सरकार ने पहले ही कमर कस ली है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने जानकारी दी है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। किसी भी आपदा से तुरंत निपटने के लिए NDRF, ODRAF (ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल) और अग्निशमन सेवाओं की टीमों को मैदान में तैनात कर दिया गया है।