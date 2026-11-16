‘एंटी भारत समिट’ बन गया था हैदराबाद का कार्यक्रम! जियाकोमो के विवादित बयान पर राहुल गांधी के हंसने पर भड़की भाजपा

हैदराबाद में 14 नवंबर 2026 को आयोजित 'भारत समिट' एक बड़े राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गया है। भाजपा ने इस सम्मेलन को लेकर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा सांसद गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर भारत विरोधी ताकतों को मंच देने और देश की संप्रभुता का उपहास उड़ाने का गंभीर आरोप लगाया है।

‘भारत समिट’ था या ‘एंटी भारत समिट’?

गौरव भाटिया ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह भाजपा शासित राज्यों में 'इन्वेस्टमेंट समिट' होते हैं, वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसे मंचों का इस्तेमाल देश के हित को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत और अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के इस कार्यक्रम को अगर ‘एंटी भारत समिट’ कहा जाए, तो यह ज्यादा उपयुक्त होगा।

विदेशी नेता के बयान पर राहुल की हंसी पर ऐतराज

विवाद की मुख्य वजह यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव और इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक का वह बयान बना, जो उन्होंने मंच से दिया था। जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से 'वोट चोर-गद्दी छोड़' जैसी टिप्पणी की, जिससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनादेश का उपहास उड़ाया गया।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ विदेशी मेहमान को ऐसा कहने से नहीं रोका, बल्कि उनके चेहरे पर खुशी थी और वे ताली बजाकर हंस रहे थे। भाटिया ने इसे भारत की संप्रभुता से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए देशवासियों के लिए शर्मनाक करार दिया।

At the Bharat Summit, where Rahul Gandhi was present, Giacomo Filibeck, Secretary-General of the Party of European Socialists, was given a platform and said, “Vote Chor, Gaddi Chhod!” But look at the irony: a foreigner, speaking from an Indian platform, challenges and mocks India's mandate, yet Leader of the Opposition Rahul Gandhi does not stop him. Rahul Gandhi does not even say that this is our internal matter and that you should not comment on it. - Shri @gauravbhatiabjp Watch full video: https://t.co/PcfLxxXNlU — BJP (@BJP4India) November 16, 2026

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का हवाला देते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि चुनावी असफलताओं और लगातार हार की खीज के कारण राहुल गांधी पीएम मोदी के प्रति नफरत की आंधी में बहते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का एकमात्र मकसद किसी भी मंच से विदेशियों को बुलाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करवाना और देश को बदनाम करना रह गया है।