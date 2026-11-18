मस्जिद में छुपा था लश्कर कमांडर लतीफ भट, वीडियो कॉल पर सरेंडर की अपील ठुकराई; मुठभेड़ में ढेर

Kulgam Encounter : जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले में बुधवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक कुख्यात कमांडर मारा गया। उसने वीडियो कॉल पर सुरक्षा बलों की सरेंडर की अपील ठुकरा दी थी।

मारा गया आतंकी लतीफ भट हाल ही में सीआरपीएफ पोस्ट पर हुए हमले समेत कई आतंकी वारदातों में शामिल था। सुरक्षाबलों ने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया था, लेकिन उसने सरेंडर करने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया गया।

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम स्थित जुंगलपोरा में लतीफ भट की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षाबलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था। वह मस्जिद में छुपा था और सुरक्षाबलों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। बताया जाता है कि उसे वीडियो कॉल पर सरेंडर करने को भी कहा गया था।

हालांकि आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों की ओर से फायरिंग किए जाने के बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें लतीफ भट मारा गया।

गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने सोमवार को लारू में उमर निसार डार और लतीफ भट की मौजूदगी का पता लगाया था। इसके बाद इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें उमर मारा गया। हालांकि, लतीफ भट मौके से फरार हो गया।