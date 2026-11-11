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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :नई दिल्ली , Wednesday, 11 November 2026 (12:33 IST)

‘मैं अयोध्या के राम मंदिर क्यों जाऊं... मां सीता के साथ सही नहीं हुआ’: कीर्ति आजाद के बयान पर गरमाई सियासत

kirti Azad on ram mandir
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (12:33 IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भगवान राम और अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिससे नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी पोस्ट और बयानों के जरिए कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया है कि आखिर वह राम मंदिर क्यों जाएं? उन्होंने भगवान राम द्वारा माता सीता के त्याग की घटना पर आपत्ति जताते हुए अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
 

क्या देश में राम ही इकलौते देवता हैं?

कीर्ति आजाद ने अपने बयान में तीखे सवाल पूछते हुए कहा, "क्या हमारे देश के 32,000 (या उनके द्वारा उल्लिखित अन्य आंकड़ों के अनुसार) देवी-देवताओं में भगवान राम ही इकलौते देवता हैं? मैं अयोध्या के राम मंदिर क्यों जाऊं? मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा।" उन्होंने तर्क दिया कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा पास करने के बावजूद माता सीता का त्याग किया और उन्हें दो मासूम बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था। उन्होंने सवाल किया कि इसे 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कैसे कहा जा सकता है और वह अपने बच्चों को इसके बारे में क्या बताएंगे?
 

मैं मिथिला की बेटी और मां सीता के लिए लड़ूंगा

खुद को मां सीता की जन्मभूमि (मिथिला) से जुड़ा बताते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि मां सीता मिथिला की बेटी और हर मिथिलावासी के लिए मां समान हैं। उन्होंने कहा, "क्या मुझे अपनी मां के लिए नहीं लड़ना चाहिए? मैं जरूर लड़ूंगा और राम मंदिर नहीं जाऊंगा।"
 

मां काली और दुर्गा का भक्त हूं

अपने धार्मिक विश्वासों का जिक्र करते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि वह मां काली के अनन्य भक्त हैं और उनके पिता दुर्गा के उपासक थे। उन्होंने कहा कि वह कामाख्या, दक्षिण काली, कालीघाट और दिल्ली के गोल मार्केट स्थित काली मंदिर जैसे शक्तिपीठों में जाते हैं। साथ ही उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि यदि वह राम मंदिर नहीं जाते, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह हिंदू नहीं हैं?
 
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