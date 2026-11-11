‘जब प्रणब मुखर्जी ने जताई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा’: सोनिया गांधी की नई किताब के इन खुलासों ने मचाई सियासी हलचल

सोनिया गांधी के अनुसार, उस दौर में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी के बीच आपसी मतभेद चल रहे थे। इसी दौरान अपनी निराशा जाहिर करते हुए प्रणब दा ने कहा था कि अब शीर्ष स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन का समय आ गया है। सोनिया गांधी ने लिखा कि इस बात ने उन्हें चौंका दिया था, क्योंकि उन्हें अहसास हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बनना प्रणब मुखर्जी की पुरानी महत्वाकांक्षा थी।

सहजता से बदला था बातचीत का विषय

किताब में जिक्र किया गया है कि इस तीखे और संवेदनशील प्रस्ताव पर सोनिया गांधी ने बड़ी सहजता से बातचीत का रुख मोड़ दिया था। हालांकि, उन्होंने यह भी सराहा कि प्रणब मुखर्जी ने कभी अपनी इस निराशा को व्यक्तिगत नाराजगी या कड़वाहट में नहीं बदलने दिया।

इसके बाद साल 2012 में कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी को देश के राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए का उम्मीदवार बनाया, जहां उन्होंने 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी। अगस्त 2020 में उनका निधन हो गया था। राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही केंद्र की सत्ता में बदलाव आया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिनके साथ प्रणब दा के संबंध हमेशा बेहद मधुर और मार्गदर्शक वाले रहे।

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