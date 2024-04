तिहाड़ जेल में पढ़ने के लिए How Prime Minister decide समेत ये 3 किताबें केजरीवाल ने मांगी

No new changes in income tax system from April 1 : वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर (income tax) व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं।