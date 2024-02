आज झारखंड CM पद की शपथ लेंगे चंपई सोरेन, 10 दिनों में फ्लोर टेस्ट

First snowfall of the season in Shimla : हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों और जनजातीय इलाकों में गुरुवार को मध्यम से भारी बर्फबारी जारी रही, जबकि राज्य की राजधानी शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से निवासियों, पर्यटकों और किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। भारी बर्फबारी के पूर्वानुमान से किसानों और फल एवं सब्जी उत्पादकों को राहत मिली है।