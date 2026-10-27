  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. jagan mohan reddy ysrcp india bloc bjp stance 2029
Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Tuesday, 27 October 2026 (20:45 IST)

Jagan Mohan Reddy : BJP से मोहभंग या INDIA गठबंधन की ओर कदम? क्या 2029 से पहले बदल सकती है YSRCP की रणनीति

jaganmohan reddy
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (20:45 IST)
google-news
आंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हालिया बयान ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की ओर रुख करने का संकेत दे रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रति नरम रुख रखने वाली अपनी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
जगनमोहन रेड्डी सत्ता में रहते हुए संसद में कई अहम विधेयकों पर केंद्र की BJP-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार को मुद्दों के आधार पर समर्थन देते रहे। हालांकि उनकी पार्टी अब तक किसी भी गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुई है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून का समर्थन करने को अपनी 'गलती' बताने वाले उनके बयान को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल

YSRCP प्रमुख ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी को उस प्रक्रिया का समर्थन करने पर अफसोस है। इसके तहत केंद्र में सत्तारूढ़ दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन में प्रभावी भूमिका निभाता है। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सत्तारूढ़ दल द्वारा नहीं की जानी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी के मुताबिक, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होने चाहिए तथा तीनों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।
 
उनके इस बयान के समय और राजनीतिक संदर्भ को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि YSRCP ने कांग्रेस या INDIA गठबंधन के साथ जाने का फैसला कर लिया है। फिलहाल यह राजनीतिक संभावनाओं और अटकलों का विषय है।

2019 से 2024 तक NDA सरकार के कई विधेयकों का किया समर्थन

जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के सांसदों ने 2019 से 2024 के बीच लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन किया था। यह समर्थन मुद्दों के आधार पर दिया गया था, न कि किसी औपचारिक गठबंधन के तहत, लेकिन 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले BJP ने YSRCP के बजाय जगन के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के साथ गठबंधन किया। BJP और TDP ने आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और शानदार प्रदर्शन किया।

2024 के चुनाव में YSRCP को बड़ा झटका

आंध्र प्रदेश विधानसभा की 175 सीटों में से TDP, BJP और जनसेना गठबंधन ने कुल 164 सीटें जीतीं। वहीं, लोकसभा की 25 सीटों में से इस गठबंधन को 21 सीटों पर जीत मिली। इसके उलट, जगन मोहन रेड्डी की YSRCP विधानसभा में सिर्फ 11 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव में पार्टी को चार सीटें मिलीं। इस नतीजे ने राज्य की राजनीति में YSRCP की स्थिति को बड़ा झटका दिया।
 

BJP से दूरी के बाद भी जगन को थी समर्थन की उम्मीद

चुनावी हार और BJP के TDP के साथ जाने के बावजूद जगन मोहन रेड्डी ने केंद्र की NDA सरकार को मुद्दों के आधार पर समर्थन देने की बात कही थी। उस समय YSRCP के पास कुल 15 सांसद थे—लोकसभा में चार और राज्यसभा में 11। केंद्र में बहुमत के लिए सहयोगियों पर निर्भर NDA सरकार के लिए ऐसे सांसदों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता था।
 
जगन ने राष्ट्रीय और राज्य के हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी पार्टी के सांसदों की ओर से समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि, केंद्र में BJP की राजनीतिक रणनीति में चंद्रबाबू नायडू की TDP की अहम भूमिका रही। ऐसे में YSRCP के लिए BJP के साथ राजनीतिक तालमेल बढ़ाने की गुंजाइश सीमित दिखाई दी।

क्या 2029 के चुनाव से पहले बदलेगी जगन की रणनीति?

करीब ढाई साल बाद जगन मोहन रेड्डी के हालिया बयान को उनकी भविष्य की राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वह अपनी अब तक की स्वतंत्र राजनीति की रणनीति पर दोबारा विचार कर रहे हैं और 2029 के चुनाव से पहले नए राजनीतिक विकल्प तलाश सकते हैं।  अभी तक कांग्रेस या YSRCP की ओर से किसी संभावित गठबंधन को लेकर स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि जगन मोहन रेड्डी INDIA गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। आने वाले समय में उनके बयानों, संसदीय रुख और कांग्रेस के साथ संभावित संवाद पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
कभी बेटियों का स्कूल जाना था मुश्किल, अब रात दो बजे भी बेखौफ लौटती हैं : CM योगी

Houthi : हूती विद्रोही कौन हैं? सऊदी अरब और हूतियों में दुश्मनी क्यों ? क्या है उनका असली मकसद, ईरान किसलिए करता है मदद

Houthi : हूती विद्रोही कौन हैं? सऊदी अरब और हूतियों में दुश्मनी क्यों ? क्या है उनका असली मकसद, ईरान किसलिए करता है मददसऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच पिछले 3 महीने से जंग चल रही है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी के कई तेल ठिकानों और एयरपोर्ट्स पर हमले किए हैं। अब इसे खत्म करने के लिए सऊदी ने हूती विद्रोहियों को पैसे देने की पेशकश की है। यमन में सक्रिय हूती विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे अहम सशस्त्र और राजनीतिक संगठनों में से एक हैं।

डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मिस स्विट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोप

डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मिस स्विट्जरलैंड ने लगाया रेप का आरोपअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूर्व मॉडल और मिस स्विट्जरलैंड रह चुकीं बीट्रिस क्यूल (Beatrice Keul) ने रेप का आरोप लगाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जारी एक रिपोर्ट में इस आरोप का जिक्र किया गया है। आरोप के मुताबिक, यह घटना वर्ष 1993 में न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में हुई थी। हालांकि, व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है।

Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर, 102KM रेंज और 90KM/H की स्पीड, जानें फीचर्स

Kinetic DX इलेक्ट्रिक स्कूटर, 102KM रेंज और 90KM/H की स्पीड, जानें फीचर्सकाइनेटिक DX बनाम TVS iQube और बजाज चेतक

क्या पेड था पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का विरोध, नितिन गडकरी ने खोल दी पोल

क्या पेड था पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का विरोध, नितिन गडकरी ने खोल दी पोलकेंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने को लेकर हुआ विरोध एक पेड कैंपेन था।

आज से काउंटर टिकट पर भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लागू, जानें मात्र 45 पैसे में कैसे मिलेगा फायदा?

आज से काउंटर टिकट पर भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लागू, जानें मात्र 45 पैसे में कैसे मिलेगा फायदा?अगर आप ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब काउंटर से टिकट लेने पर भी आपको 10 लाख तक का यात्रा बीमा मिलेगा। इससे पहले ये सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करने पर मिलता था। ऑफलाइन टिकट लेने वालों के लिए बीमा का नियम नहीं था।

Jagan Mohan Reddy : BJP से मोहभंग या INDIA गठबंधन की ओर कदम? क्या 2029 से पहले बदल सकती है YSRCP की रणनीति

Jagan Mohan Reddy : BJP से मोहभंग या INDIA गठबंधन की ओर कदम? क्या 2029 से पहले बदल सकती है YSRCP की रणनीतिआंध्रप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी के हालिया बयान ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की अटकलों को हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की ओर रुख करने का संकेत दे रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रति नरम रुख रखने वाली अपनी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।

कभी बेटियों का स्कूल जाना था मुश्किल, अब रात दो बजे भी बेखौफ लौटती हैं : CM योगी

कभी बेटियों का स्कूल जाना था मुश्किल, अब रात दो बजे भी बेखौफ लौटती हैं : CM योगीकभी उत्तर प्रदेश में बेटियों का स्कूल जाना भी मुश्किल था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में भेजने को मजबूर थे। आज वही बेटियां रात दो बजे भी अपनी ड्यूटी पूरी करके बेखौफ घर लौट रही हैं।

22 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर, शिक्षा कर्मियों को कैशलेस इलाज से लेकर रोबोटिक्स पार्क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी

22 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर, शिक्षा कर्मियों को कैशलेस इलाज से लेकर रोबोटिक्स पार्क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली मंजूरीमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में शिक्षा विभाग के शिक्षणेतर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, प्रदेश में रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास के लिए प्रगति रोबोटिक्स पार्क की स्थापना, साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के विस्तार और शहरी बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।

यूपी में 104.28 करोड़ से बनेगा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर

यूपी में 104.28 करोड़ से बनेगा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटरउत्तर प्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन्स सेंटर (UP-CSOC) की स्थापना आईआईटी कानपुर के साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन हब C3iHub के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

योगी सरकार के 10वें दीपोत्सव में देश-विदेश की रामलीलाओं का संगम, अयोध्या में 10 से 15 मंचों पर होगा आयोजन

योगी सरकार के 10वें दीपोत्सव में देश-विदेश की रामलीलाओं का संगम, अयोध्या में 10 से 15 मंचों पर होगा आयोजनमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में आयोजित होने वाला दसवां दीपोत्सव इस बार देश-विदेश की रामलीला परंपराओं के संगम का साक्षी बनेगा। छह और सात नवंबर को संस्कृति विभाग की ओर से करीब 10 से 15 मंचों पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इसमें अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रीय शैलियों में रामकथा का मंचन होगा।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है