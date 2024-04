भारतीय सेना की निगाह इजराइल हमास संघर्ष पर, सैन्य प्रशिक्षण प्रासंगिक बनाने पर जोर

Encounter with Naxalites in Kanker in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इस घटना में तीन जवान भी घायल हुए हैं। कांकेर जिला कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहां 26 अप्रैल को आम चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होगा।