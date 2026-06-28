मानसून ने पकड़ी रफ्तार : IMD का अलर्ट, 28 जून को कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी

दक्षिण-पश्चिम मानसून के भारत में आगे बढ़ने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 28 जून के लिए गंभीर मौसम चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी-तूफान और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। IMD के आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक, मानसून अब मध्य, पूर्वी और उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है।

उत्तर भारत में बारिश का पूर्वानुमान

जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है।

मध्य भारत का मौसम

पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं-कहीं बारिश होने के आसार हैं। वहीं विदर्भ क्षेत्र में 28 जून से व्यापक बारिश की स्थिति बनने की संभावना है।अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई स्थानों पर व्यापक बारिश का अनुमान है। झारखंड और बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। Edited by : Sudhir Sharma