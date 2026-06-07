रविवार, 7 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. maharashtra monsoon arrival kerala red alert delhi ncr monsoon date imd weather update
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 7 जून 2026 (10:18 IST)

Monsoon : महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री, केरल में भारी बारिश से हालात बिगड़े, जानिए अपने राज्य में कब पहुंचेगा

Monsoon Update
देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में सामान्य समय पर दस्तक दे दी है, जिसके बाद पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई राज्यों में व्यापक बारिश शुरू हो गई है। आईएमडी के मुताबिक, मानसून अरब सागर के पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य हिस्सों के अलावा कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाकों तक भी पहुंच चुका है। इसके चलते भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों, खासकर केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज बारिश दर्ज की जा रही है।

केरल में बारिश बनी आफत

 
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने केरल में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई जिलों में जलभराव, पेड़ गिरने और यातायात बाधित होने की घटनाएं सामने आई हैं। त्रिशूर जिले के मनलूर क्षेत्र में एक 29 वर्षीय युवक की मौत उस समय हो गई, जब सोते समय अस्थायी शेड पर पेड़ गिर गया।
 
आईएमडी ने केरल के छह जिलों—कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम और इडुक्की के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर केरल के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण अत्यधिक भारी बारिश हो रही है। केरल और माहे में 9 जून तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
 

दिल्ली-NCR में कब पहुंचेगा मानसून?

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून आने वाले दिनों में उत्तर की ओर बढ़ता रहेगा। दिल्ली-एनसीआर में मानसून 25 जून से 30 जून के बीच पहुंच सकता है। इसी दौरान नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी बारिश शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून पहुंचने के बाद यह हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के अन्य हिस्सों की ओर आगे बढ़ेगा।
 
रविवार (7 जून) को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है।
 

महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अलर्ट

 
महाराष्ट्र में पुणे, ठाणे और नासिक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, कोंकण और गोवा क्षेत्र में 12 जून तक व्यापक बारिश और 10 जून तक भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने 12 जून तक उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी अनुमान जताया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जो देशभर में मानसून के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। Edited by : Sudhir Sharma
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?Cockroach Janata Party Protest News : सीजेपी यानी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमकर धरना-प्रदर्शन किया। हजारों युवाओं और वामपंथी छात्र संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। करीब 5 घंटे चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, आज का प्रदर्शन तो सिर्फ़ एक ट्रेलर था। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने के लिए 7 दिनों का समय दे रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा।

ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान का इस्तीफा मांगने गए थे सौरव गांगुली? दादा की चिट्ठी ने खोला राज

ममता बनर्जी के लिए यूसुफ पठान का इस्तीफा मांगने गए थे सौरव गांगुली? दादा की चिट्ठी ने खोला राजSourav Ganguly Yusuf Pathan News: पश्चिम बंगाल की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया, जब खेल के मैदान के दो सबसे बड़े दिग्गजों— 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' सौरव गांगुली और बहरामपुर से टीएमसी सांसद यूसुफ पठान का नाम एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक विवाद में घसीट लिया गया।

UN में पा‍किस्‍तान को भारत का करारा जवाब, कहा- कश्‍मीर हमारा अभिन्न हिस्सा...

UN में पा‍किस्‍तान को भारत का करारा जवाब, कहा- कश्‍मीर हमारा अभिन्न हिस्सा...भारत ने दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के बेबुनियाद दावों को बेनकाब किया है। भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में साफ कहा कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तीसरे देश को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए हरीश ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी है।

कॉकरोच जनता पार्टी की हुंकार, हम कीड़े-मकोड़े नहीं जिंदा इंसान हैं, और क्या बोले दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी की हुंकार, हम कीड़े-मकोड़े नहीं जिंदा इंसान हैं, और क्या बोले दीपकेAbhijeet Deepke News: देश की राजधानी दिल्ली का जंतर-मंतर शनिवार एक अभूतपूर्व राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गया। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले आज हजारों युवाओं और वामपंथी छात्र संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया।

क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका ने किया डिपोर्ट? MEA ने दिया बड़ा बयान

क्या कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका ने किया डिपोर्ट? MEA ने दिया बड़ा बयानAbhijeet Dipke News in Hindi : दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में फिलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है।

और भी वीडियो देखें

फिरोजपुर : पिक-अप और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 18 घायल, PM मोदी ने जताया शोक

फिरोजपुर : पिक-अप और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, 18 घायल, PM मोदी ने जताया शोकफिरोजपुर-फाजिल्का रोड के जंगा वाला मऊर के पास शनिवार को एक पिक-अप वाहन और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। चार महिलाएं और एक नाबालिग लड़की शामिल हैं। 18 अन्य लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50,000 रुपए के राहत राशि की घोषणा की।

ईरानी संपत्तियों से खाड़ी देशों को मुआवजा देने पर विचार कर रहा अमेरिका, तनाव के बीच बढ़ी हलचल

ईरानी संपत्तियों से खाड़ी देशों को मुआवजा देने पर विचार कर रहा अमेरिका, तनाव के बीच बढ़ी हलचलमध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब ईरान की विदेशों में मौजूद संपत्तियों का इस्तेमाल खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करने पर विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव के तहत ईरानी हमलों से प्रभावित देशों को न केवल भविष्य में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है, बल्कि पहले हुए नुकसान का भी मुआवजा दिया जा सकता है।

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमत

महंगाई का झटका! घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपए महंगा, जानिए अब आपके शहर में कितनी होगी कीमतआम लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रविवार, 7 जून से लागू हो गई हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी 'कॉकरोच जनता पार्टी', 7 दिनों का दिया अल्टीमेटम, दीपके की बिगड़ी तबियत, आंदोलन पर क्‍या बोले नितिन नवीन?Cockroach Janata Party Protest News : सीजेपी यानी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर जमकर धरना-प्रदर्शन किया। हजारों युवाओं और वामपंथी छात्र संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। करीब 5 घंटे चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के बाद अभिजीत दीपके ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा, आज का प्रदर्शन तो सिर्फ़ एक ट्रेलर था। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने के लिए 7 दिनों का समय दे रही है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा।

यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित

यूपी में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सोलर दीदियों को नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरितUttar Pradesh news : केंद्रीय योजनाओं को योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर रही है। इसी क्रम में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सोलर दीदियों के सशक्तीकरण के लिए योगी सरकार ने कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें शनिवार को प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचालित एमएनआरई सिटी एक्सीलेटर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षित सोलर दीदियों को ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा द्वारा नियुक्ति पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com